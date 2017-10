Dilema Visi dan Spirit Pembangunan Syariat

Oleh Mizaj Iskandar

PADA era 1970-an, Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin (1927-2008), pernah melegalkan perjudian. Tidak hanya itu, Bang Ali tidak segan-segan mengeluarkan pernyataan keras untuk mempertahankan ide “liar”-nya tersebut. “Jalanan di Jakarta ini dibangun dari hasil judi. Kalau ada pihak-pihak yang tak setuju dengan judi, (kalau) keluar rumah pakai helikopter saja”.

Bang Ali melontarkan pernyataan keras itu sebagai respons atas berbagai kritik terhadap kebijakannya melegalkan praktik perjudian. Di antara para tokoh yang kerap mengkritik kebijakan “liar” Ali Sadikin adalah Muhammad Natsir (1908-1993). Tokoh Islam yang pernah menjadi Perdana Menteri itu gencar menyerang kebijakan Ali Sadikin melalui mimbar dan media masa. Bahkan, pada satu kesempatan, Natsir memyematkan gelar “gubernur maksiat” kepada Ali Sadikin.

Benturan visi dan spirit

Bagi penulis, cuplikan di atas tidak sekadar perdebatan antara dua anak manusia. Lebih dari itu, cerita tersebut merupakan potret pertarungan dua ide dan cita-cita menuju kepada kebenaran (the will to the truth).

Menurut AM Fatwa yang pernah menjadi staf ahli gubernur Ali Sadikin, legalisasi judi sengaja dibuat karena sadar sangat sulit memberantas perjudian. Bandar judi yang bertebaran di Jakarta dibekingi oleh banyak jenderal. Bang Ali melegalkan judi agar uang pajak atau retribusi judi tak hanya memperkaya beberapa jenderal saja. Lebih jauh AM Fatwa menyebutkan, “Ide-nya Bang Ali adalah supaya uang judi ini bisa dinikmati masyarakat, maka harus dikenai pajak oleh pemerintah dan dipakai untuk pembangunan”.

Jika perspektif AM Fatwa dalam membaca arah kebijakan Ali Sadikin ini dapat diterima, setidaknya kita dapat mengatakan bahwa Bang Ali merupakan seorang gubernur visioner yang memiliki segudang ide untuk ribuan masalah. Namun di lain pihak, kritik-kritik tajam yang dilancarkan oleh Muhammad Natsir masih relevan dengan spirit ajaran agama.

Pertentangan dua ide dan cita-cita inilah yang biasanya berkelindan dalam masyarakat masyarakat Muslim modern. Di satu pihak mereka wajib mengejar ketertinggalan di segala lini kehidupan, namun di pihak lain pembangun diharapkan tidak mengekang kemurnian ajaran agama.

Penulis sendiri merasakan hal sama terjadi di Aceh. Dalam beberapa kali kesempatan penulis diundang oleh beberapa instansi pemerintah, ormas dan LSM untuk membicarakan indeks pembangunan syariat. Dalam berbagai kesempatan itu pula, diskusi yang terjadi masih berkutat seputaran Islam sebagai agama dan peradaban (al-din wa al-hadharah).

Sebagai contoh kecil, kaum prinsipil dengan setia menolak pembangunan Aceh yang mengarah kepada terbukannya “peluang” pelanggaran syariat. Dalam hal ini, izin pendirian bioskop dan penutupan akses menuju kawasan wisata Uleelheu di malam hari dapat diajukan sebagai contoh. Di pihak berlawanan, kaum visioner dengan dalih untuk meningkatkan pendapatan daerah dan terhindarnya uang daerah mengalir ke provinsi tetangga, mengharapkan agar bioskop dan pantai Uleelheu dapat diakses dengan mudah.

Pertentangan dua kelompok tersebut terlihat tidak dapat dikompromikan. Jika kita menyerahkan model pembangunan syariat ke tangan kaum visioner, boleh jadi suatu saat Aceh akan menjadi “daerah maju tak bertuhan”. Namun jika diserahkan kepada kaum prinsipil, Aceh akan terus terkungkung dalam garis kemiskinan. Sehingga pertanyaan mau dibawa ke mana syariat Islam di Aceh, masih tetap relevan untuk dipertanyakan.