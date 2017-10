Forum Rektor Bahas Mitigasi Bencana

BANDA ACEH - Forum rektor universitas di Indonesia dan Thailand yang tergabung dalam Council of Rector of Indonesian State University-Council of University President of Thailand (CRISU-CUPT) menggelar Konferensi Ke-12 bertema “Enhancing Disaster Resilience Through Education: Opportunities and Challenges for Indonesian and Thai Universities” di Aceh. Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) menjadi tuan rumah kegiatan terkait mitigasi bencana yang diselenggarakan di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, 11-13 Oktober 2017 itu.

Para peserta konferensi merupakan presiden dan wakil presiden universitas di Thailand, ditambah 18 dekan dan wakil dekan, dosen, serta 26 mahasiswa. Sementara dari Indonesia dihadiri 34 rektor dan wakil rektor, 55 dekan, dan wakil dekan, serta 21 mahasiswa.

Rektor Unsyiah, Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng mengatakan, pihaknya senang bisa berpartisipasi pada konferensi tersebut. Menurutnya, selama ini CRISU-CUPT berperan aktif dalam memperkuat kolaborasi antar-universitas di kedua negara anggota Asean tersebut. “Konferensi ini sangat bermanfaat bagi Thailand dan Indonesia dalam menghadapi tantangan SDM di masa depan,” kata Samsul.

Sementara Chairman of CRISU, Prof Dr Syafsir Akhlus MS mengatakan, konferensi itu bertujuan memfasilitasi para rektor untuk berdiskusi tentang topik terkini di kedua negara. Untuk tahun 2017, pihaknya berdiskusi untuk melahirkan program efektif dalam menghadapi bencana. “Kegiatan ini berjalan baik, di mana semakin banyak pertukaran di tingkat mahasiswa, peneliti, serta lahirnya program unggulan,” ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Azhari Hasan mengatakan, Pemerintah Aceh mendukung penuh konferensi mitigasi bencana yang menjadi isu penting di Aceh. “Semua pihak harus saling berkolaborasi sehingga penanganan bencana bisa berjalan efektif,” kata Azhari, seraya mengajak komunitas lain untuk berkontribusi dalam mitigasi bencana.(fit)