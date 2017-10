Bireuen Gelar Juang Reborn Trail Adventure

BIREUEN - Komunitas pencinta trail adventure Kabupaten Bireuen yang terdiri dari Bireuen Trail Oganisasi Adventure (BIROAD), Community X Trim Bireuen, dan BMC Trail Adventure, akan menggelar Juang Reborn Trail Adventure pada 25-26 November 2017 mendatang.

Even dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Ke-18 Kabupaten Bireuen sekaligus menyongsong visit Bireuen 2018 tersebut sangat dinantikan oleh ratusan rider Aceh maupun luar Aceh. Panitia pun terus mempersiapkan segala sesuatu untuk kelancaran agenda tersebut.

Hal itu dikatakan Panitia Pelaksana, Iptu Riski Adrian SIK ditemani sejumlah anggota panitia lainnya kepada Serambi di salah satu cafe di Bireuen, Minggu (15/10). Riski Adrian yang juga Kasat Reskrim Polres Bireuen menyebutkan, panitia terus mempersiapkan jalur dan perlengkapan yang dibutuhkan guna mensukseskan kegiatan itu.

Katanya, Juang Reborn Trail Adventure digelar untuk mempromosikan serta memperkenalkan potensi wisata yang ada Bireuen dalam bentuk pelaksanaan even open trail adventure Se-Indonesia. “Karena pelaksanaan even yang berorientasikan ekspos pesona dan potensi alam Kabupaten Bireuen, belum banyak digelar,” jelasnya. “Sebab itulah, Juang Reborn Trail Adventure hadir untuk memperkenalkan alam Bireuen kepada peserta even dari Aceh maupun luar Aceh. Even ini kami laksanakan dengan dukungan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bireuen,” paparnya.

Juang Reborn Trail Adventure merupakan gabungan tiga komunitas aktif trail di Bireuen yang telah mengikuti berbagai even, baik lokal maupun nasional di beberapa daerah di Indonesia. Nantinya, jelas Riski, para rider yang mengikuti Juang Reborn Trail Adventure akan bermalam di hutan dan besoknya baru start lagi.

“Panitia telah membuka pendaftaran sejak dua pekan yang lalu, dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 400 ribu. Hadiah yang disiapkan pada even ini lima unit sepeda motor serta ratusan hadiah hiburan lainnya,” sebut Riski.(c38)