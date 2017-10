Choirul Huda Jadi Trending di Google, Sejumlah Media Internasional Ikut Beritakan Kematiannya

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Kematian kiper legendaris Persela, Choirul Huda, Minggu (16/10/2017), menyedot perhatian masyarakat dunia.

Kata kunci 'Choirul Huda' paling dicari warganet melalui situs trends.google.co.id. Tak kurang 500 ribu pengguna internet di Indonesia mencari nama Choirul Huda hingga saat ini.

Selain media-media nasional yang memberitakan kabar duka ini, kantor berita internasional juga ikut memberitakan kabar duka dari sepak bola Indonesia ini.

BBC Sport mengambil judul "Choirul Huda: Indonesia goalkeeper dies after collision with team-mate" dalam headline beritanya.

Kata Kunci Choirul Huda saat ini lebih dari 500 ribu warganet di Indoneia pada Senin (16/10/2017) pagi.

The Sun memberitakan kabar meninggalnya Choirul Huda dengan judul "GOALKEEPER Choirul Huda has tragically passed away after colliding with Persela team-mate Ramon Rodrigues".

Media Inggris lain, Bleacher Report, mengangkat berita dengan judul "Persela Lamongan Goalkeeper Choirul Huda Dies at 38 After Mid-Game Collision".

Mereka membuat cuitan khusus untuk memberitakan kepergian sang legenda di twitter.

Sementara ESPN FC membuat headline bertajuk "Indonesian goalkeeper Choirul Huda dies after collision during league match".