Layanan Internet Net1 Masuk Aceh

* Andalkan Koneksi 4G LTE

BANDA ACEH - Layanan internet Net1 milik PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI) sejak beberapa bulan lalu mulai melayani pelanggan di Aceh. Tahap awal, dengan mengandalkan koneksi 4G LTE, Net1 sudah bisa diakses warga Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar.

“Produk Net1 ini sebenarnya sudah bisa digunakan sejak bulan Mei 2017 dengan jangkauan di seluruh Banda Aceh dan sebagian besar Aceh Besar,” kata Account Executive Net1 Area Banda Aceh, M Subrata.

Net1 hadir dengan penawaran harga yang diklaim lebih bersahabat, yakni 199 ribu per bulan. Dengan tarif tersebut, konsumen sudah bisa mendapatkan 20 GB internet dengan kecepatan download 13-15 mbps up to 30 mbps dan upload 3-5 mbps.

“Meski demikian, pelanggan juga masih bisa berinternet unlimited jika paket 20 GB ini habis, yakni dengan kecepatan minimal 64 Kbps. Pelanggan juga bisa melakukan isi ulang dengan istilah booster,” Terang Subrata.

Namun untuk bisa menggunakan layanan internet Net1 ini, konsumen masih harus membeli perangkat tambahan yang nantinya akan memancarkan jaringan wifi bagi smartphone atau smart tv anda.

Ada dua perangkat yang ditawarkan, yakni modem Mifi yang bisa di bawa-bawa maupun ditempatkan di mobil, dengan harga 598 ribu dan satu lainnya perangkat versi Fifi dengan harga 698 ribu.

Menurut rencana, Net1 sendiri akan melakukan launching serentak di seluruh Indonesia termasuk ACeh pada akhir tahun nanti. Namun bagi pelanggan yang sudah ingin berlangganan, Net1 membuka kantor cabang di Jalan Seulawah, Nomor 25, Neusu, Banda Aceh. (eza)