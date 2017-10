Wakil Wali Kota Subulussalam: Jangan Serahkan Semua Pengasuhan Anak pada Tempat Penitipan

Laporan Khalidin I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Peran orang tua sangat dibutuhkan secara maksimal dalam mendidik dan mengasuh anak agar terhindar dari pengaruh lingkungan yang negatif.

"Karena sekarang ada akibat terlalu sibuk banyak orang tua tidak punya waktu untuk anaknya," kata Wakil Wali Kota Subulussalam, Drs Salmaza dalam sambutannya pada acara pelatihan pola asuh anak, Senin (16/10/2017).

Pelatihan itu dilaksanakan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Subulussalam di The New Hermes One Sububulussalam Hotel.

Menurut Salmaza, terkadang orang tua terutama suami hanya menyerahkan pembinaan dan pengasuhan anaknya pada istri.

(Baca: Sambal Aceh dan Dompet Motif Aceh Untuk Istri Wagub Banten, Ini Makna Buah Tangan Tersebut)

Padahal, meski pengasuhan anak dominan dilakukan kaum ibu tapi peran ayah tidak bisa dikesampingkan.

Dikatakan, seorang ayah harus tetap meluangkan waktu untuk mengasuh anaknya.

Salmaza menjelaskan tidak ada alasan kesibukan sehingga waktu dengan anak terabaikan.

(Baca: VIDEO: Hebat, Anak-Anak Ini Ubah Sampah Jadi Bunga)