Konsul AS Kuliahi Mahasiswa Dakwah

JUHA P SALIN, Konsul AS di Medan

BANDA ACEH - Konsul Amerika Serikat (AS) di Medan, Juha P Salin, memberi kuliah umum di depan ratusan mahasiswa UIN Ar-Raniry, di Aula Fakultas Dakwah dan Komunikasi kampus tersebut, Senin (16/10). Juha berbicara tentang kehidupan masyarakat muslim di AS serta besarnya peluang untuk melanjutkan studi di sana.

Pria dengan pengalaman bekerja di banyak negara itu mengajak para mahasiswa Aceh untuk melanjutkan studi ke AS. Menurut Juha, Pemerintah AS menjamin hak masyarakat muslim untuk bekerja dan belajar di negeri tersebut tanpa ada tekanan apalagi diskriminasi. “Jangan ragu untuk studi di Amerika Serikat, apalagi dengan adanya Education USA di sini semuanya menjadi mudah,” kata Juha.

Di pusat informasi tersebut, lanjutnya, para mahasiswa dapat mencari informasi seputar kampus dan jurusan favorit di AS, serta bisa berkonsultasi dengan petugas yang siap membantu. “Kami memiliki sistem pendidikan terbaik dengan beragam tingkatan studi mulai dari SMA hingga pascasarjana,” jelas lulusan Universitas Harvard itu.

Terkait pandangan negatif sebagian masyarakat muslim dunia terhadap kebijakan pemerintah AS, Juha menyebut ada kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Dia mencontohkan anggapan bahwa orang-orang yang berasal dari negara mayoritas muslim, dilarang bepergian ke AS. “Apa yang dilakukan pemerintah AS itu terkait keamanan nasional. Ini bukan langkah diskriminatif,” jelasnya.

Konsul AS, Juha P Salin menambahkan, pemeluk Islam di AS saat ini mencapai 1 persen dari populasi penduduk, atau sekitar 3,35 juta orang. Jumlah itu diprediksi meningkat dua kali lipat menjadi 2,1 persen pada tahun 2050. Bahkan banyak muslim yang menjadi tokoh terkemuka di AS, di antaranya ahli bedah jantung Mehmet Oz dan atlet anggar Ibtihaj Muhammad.(fit)