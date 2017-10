Kekayaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump Merosot Tajam, Ini Penyebabnya

Donald Trunp and his wife, Melania Trump.

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Kekayaan Presiden AS Donald Trumpdiketahui anjlok 600 juta dollar AS menjadi 3,1 miliar dollar AS. Hal ini berdasarkan data majalah Forbes yang dirangkum dalam daftar 400 orang terkaya di AS.

Dengan demikian, Trump kini berada pada peringkat 248 dalam daftar tersebut. Sebelumnya pada tahun 2016 lalu, Trump berada pada peringkat 156.

Mengutip CNN Money, Rabu (17/10/2017), Forbes mengatribusikan anjloknya kekayaan Trump dengan semakin sulitnya pasar real estate di New York, khususnya untuk lokasi-lokasi ritel.

(Baca: Asyik Bertikai, Kata Rusia: Donald Trump dan Kim Jon Un Seperti Anak TK )

Selain itu, kekayaan Trump juga merosot lantaran harus menjalani proses hukum dan kampanye presiden yang menyedot dana besar.

Trump harus membayar 25 juta dollar AS setelah ada tuntutan hukum. Hal ini terkait permasalahan pada seminar real estate di Trump University.

Meskipun demikian, secara umum, orang-orang terkaya di AS pada tahun ini lebih tajir ketimbang tahun lalu.

Pendiri Microsoft Bill Gates menempati peringkat teratas selama 24 tahun berturut-turut, dengan kekayaan mencapai 89 miliar dollar AS.

(Baca: Jaksa AS Ini Dipecat karena Menolak Telepon Presiden Trump)

Sementara itu, pendiri dan CEO Amazon Jeff Bezos memiliki kekayaan sebesar 81,5 miliar dollar AS dan6 menempati posisi kedua. Investor kawakan Warren Buffett tetap pada peringkat ketiga dengan kekayaan mencapai 78 miliar dollar AS.

Pendiri Facebook Mark Zuckerberg mengalami peningkatan kekayaan terbesar, yakni naik 15 miliar dollar AS menjadi 71 miliar dollar AS. Namun demikian, ayah dari Max dan August tersebut tetap berada pada posisi keempat.

(Baca: Trump Diprediksi Terjungkal dari Kursi Presiden Sebelum 2019)

Secara keseluruhan, kekayaan 400 orang terkaya di AS kini mencapai 2,7 triliun dollar AS bila digabungkan. Angka tersebut naik dibandingkan 2,4 triliun AS pada tahun 2016 lalu.

Miliarder termuda yang masuk dalam daftar Forbes itu ialah pendiri Snapchat Evan Spiegel, 27 tahun, dengan kekayaan mencapai 3,1 miliar dollar AS.

Adapun miliarder tertua dalam daftar ialah salah satu pengembang properti senior AS Alexander Spanos, 94 tahun, dengan kekayaan 2,4 miliar dollar AS. (CNN Money)