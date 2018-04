Jalan Santai Pemko Berhadiah Mobil

BANDA ACEH - Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-813 Banda Aceh, Pemko setempat bersama Harian Serambi Indonesia menggelar ‘Jalan Santai Gemilang’ pada Sabtu, 14 April mendatang. Even yang akan mengambil start dan finish di Lapangan Blangpadang, itu menyediakan hadiah utama berupa satu unit mobil.

Wali Kota Banda Aceh, H Aminullah Usman SEAk MM kepada Serambi, Rabu (4/4), mengatakan, ‘Jalan Santai Gemilang’ menjadi even pembuka dari serangkaian kegiatan menarik dalam rangka HUT Banda Aceh kali ini. “Kami ingin menghadirkan even yang lebih spektakuler dari biasanya dengan tema I Love Banda Aceh,” ujarnya seraya menyatakan pendaftaran even itu tak dipungut biaya alias gratis.

Tak hanya spektakuler dari segi jumlah peserta yang ditargetkan mencapai 20 ribu orang, lanjut Aminullah, pihaknya pada even kali ini akan mempersembahkan hadiah utama berupa satu unit mobil. “Sesuai dengan apa yang saya sampaikan dulu, akan ada hadiah spektakuler yaitu satu mobil. Selain itu juga ada hadiah sepeda motor dan berbagai perlengkapan rumah tangga dengan cara diundi,” katanya.

Kepada masyarakat yang ingin ikut serta dalam even itu, Wali Kota mempersilakan untuk mendaftar ke Kantor Serambi Indonesia, di Desa Meunasah Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. “Pendaftarannya gratis dan akan kita buka mulai 6 April ini,” ujarnya.

Selain jalan santai, sebut Aminullah, HUT Banda Aceh juga dimeriahkan dengan zikir akbar, dalail khairat, expo ekonomi kreatif, aneka lomba untuk anak-anak, pertandingan bola voli, sepak bola, dan tenis. Dikatakan, seluruh rangkaian acara itu akan berakhir sebelum Ramadhan. “Tujuannya untuk membuat masyarakat makin cinta Banda Aceh. Kota ini memiliki seribu pesona unik yang perlu dilestarikan,” jelasnya seraya berharap Banda Aceh menjadi destinasi wisata Islami dunia.

Karena itu, Aminullah meminta dukungan seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyukseskan acara tersebut. Sebab, selain sebagai ajang silaturahmi, katanya, rangkaian kegiatan itu akan menghidupkan ekonomi masyarakat. “Dampak positifnya juga akan dirasakan pedagang kecil yang berjualan di sekitar lokasi acara,” pungkasnya.

Mamajer Promosi & EO Serambi Indonesia, M Jafar, secara terpisah, mengatakan, berbeda dengan even sebelumnya, pendaftaran ‘Jalan Santai Gemilang’ kali ini tidak boleh diwakilkan. Hal itu, menurutnya, dilakukan untuk mencegah menumpuknya nomor-nomor pada seorang peserta tertentu. “Kami harap calon peserta mengambil sendiri kuponnya, karena seorang pendaftar hanya akan mendapat satu kupon dan tak boleh diwakilkan,” jelas M Jafar.

Kepada masyarakat yang ingin ikut serta dalam even itu, Jafar mempersilakan untuk mendaftar ke Kantor Serambi Indonesia, di Desa Meunasah Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar mulai Jumat (6/4) besok pada jam kerja. Selain satu unit mobil, sebutnya, aneka doorprize sudah disiapkan panitia di antaranya sepeda motor, kulkas, televisi, dispenser, setrika, dan berbagai hadiah menarik lainnya.(fit)