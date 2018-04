Aceh Selatan Mendominasi

BANDA ACEH - Kejutan terjadi dalam babak kualifikasi Aqua Danone Nations Cup (DNC) Regional Aceh tahun ini. Betapa tidak, Kabupaten Aceh Selatan berhasil tampil dominan ketika meloloskan tiga wakilnya ke babak 16 besar.

Dalam perhelatan festival sepak bola usia dini yang berlangsung di Stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya, petang kemarin, tiga klub asal Negeri Pala tersebut SSB Simpati, SSB Kuta Jaya, dan SSB Cagai United. Trio ini berhasil keluar sebagai juara grup.

Prestasi tersebut terhitung mengesankan. Karena, sejak babak penyisihan, mereka sama sekali tak diperhitungkan. Namun, mereka mampu menjungkalkan prediksi itu. Hasil kemarin setidaknya mengulang prestasi anak-anak Aceh Selatan tahun lalu. Ya, pada 2017 lalu, mereka mampu meloloskan dua kesebelasan ke babak perempatfinal.

Mungkin, kehebatan mereka tersebut hanya bisa disamai oleh kekuatan Bireuen. Bukan rahasia lagi, dalam DNC kali ini, pasukan Kota Juang juga bisa meloloskan tiga kesebelasan ke putaran kedua. Trio tersebut tercatat SSB Bijeh Mata, SSB Barata Reuluet, dan SSB Boston City.

Lhokseumawe dalam festival sepak bola usia dini bolehlah berbangga diri. Ya, mereka mampu meloloskan dua klub masing-masing SSB Camar Laut, dan SSB Posila Loskala. Sementara sisanya berasal dari Aceh Utara, Pidie, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Besar, Sabang, Aceh Timur, dan Aceh Barat Daya.

Koordinator Aqua DNC Regional Aceh, Zahirsyah Oemardy kepada Serambi usai pertandingan petang kemarin mengatakan, bahwa duel di babak 16 besar hari ini akan dipentaskan mulai pukul 08.00 WIB. Karena itu, pihaknya meminta kepada tim yang bertanding agar tepat waktu datang ke Stadion Harapan Bangsa.

“Babak 16 besar akan kami pentaskan di dua lapangan. Karena itu, kami meminta kepada tim yang lolos supaya menjaga jadwal pertandingan. Artinya, tepat pukul 08.00 WIB, kami langsung memainkan dua partai,” tegasnya.

Kemudian, setelah babak 16 besar tuntas, Zahirsyah menginformasikan, bahwa mereka akan mementaskan pertandingan di perempatfinal, semifinal, dan final. Dengan demikian, sebelum pukul 17.00 WIB, duel partai final sudah siap. “Setelah itu, kita akan langsungkan seremoni pemberian hadiah kepada para juara,” sebut Zahirsyah didampingi Ketua Panitia, M Ansar.

Ia menambahkan, juara dalam regional Aceh nantinya akan kembali bertanding di babak nasional pada Juli mendatang. Di putaran final nasional yang berlangsung di Jakarta, anak-anak Aceh memiliki peluang untuk bersaing supaya lolos ke Piala Dunia usia dini di Moskow, Rusia.

Meriah

Sementara itu, festival sepak bola usia dini Regional Aceh secararesmi dibuka Jumat (6/4) malam di Stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya. Pembukaan tersebut berlangsung meriah dengan diwarnai pesta kembang api. Kali ini, Kadispora Aceh, Musri Idris membuka Aqua DNC 2018.(ran)

jadwal hari ini

- SB Matangkuli Aceh Utara vs Kuta Jaya (Pukul

- SSB Simpati vs Takengon United

- SSB Bijeh Mata vs Camar Laut

- Bijeh Sigupai Abdya vs Barata Reuluet

- SSB Disdik Bener Meriah vs Posila Loskala

- Tunas Garuda Sabang vs Boston City

- Lampoh Lada FC Pidie vs Bintang Garuda Aceh Besar

- Cagai United vs SSB Idi Raya