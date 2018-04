Permintaan Xpander di Aceh Masih Stabil

BANDA ACEH - Permintaan mobil Mitsubishi Xpander untuk wilayah Aceh hingga saat ini masih stabil. Hal tersebut menandakan mobil dengan penggabungan MPV dan SUV, dengan interior kokoh, modern dan futuristik itu menjadi pilihan sebagai mobil keluarga bagi masyarakat Aceh.

Kepala Cabang Mitsubishi Arista Sukses Mandiri Banda Aceh, Beni Santoso, menyampaikannya kepada Serambi, Sabtu (7/4). “Bagi yang indent mohon sedikit bersabar karena alokasi distribusinya sudah mulai membaikdibandingkan pada awal-awal launching,” katanya.

Dia mengatakan, Arista Sukses Mandiri merupakan satu-satunya diler Mitsubishi passenger car di Aceh yang dapat dilakukan pemesanan Xpander dan unit lainnya seperti All New Pajero Sport, New Mirage, Outlander Sport, Delica, dan All New Triton.

Harga dari masing-masing produk tersebut yaitu Xpander mulai Rp 211 juta-269 juta/unit, All New Pajero Sport mulai Rp 543,5 juta-690,5 juta/unit, New Mirage mulai Rp 208,5 juta-233,5 juta/unit, Outlander Sport mulai Rp 366 juta-419,5 juta/unit, Delica mulai Rp 478 juta-502 juta/unit, dan All New Triton harga mulai Rp 259 juta-508 juta/unit.

Beni Santoso menambahkan selain melayani penjualan, showroom yang berlokasi di Jalan Mr Moh Hasan, Gampong Lampeunerut, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar juga melayani service dan spare part. “Bagi pemilik Mitsubishi passenger silakan datang ke diler kami untuk melakukan service,” ujarnya.(una)