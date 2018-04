Ketua Fraksi PAN DPRA Diganti

BANDA ACEH - Dewan Pimpinan Wilyah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh mengganti ketua fraksi partai itu di DPRA dari Asrizal H Asnawi ke Sulaiman Ali. Surat reposisi itu sudah dikirim ke Ketua DPRA sejak Januari lalu, tapi hingga kini belum diumumkan dalam sidang paripurna.

Ketua DPW PAN Aceh, Anwar Ahmad kepada Serambi, Sabtu (14/4), menyampaikan, reposisi itu dilakukan hanya sebagai bentuk penyegaran. Ditegaskan, tak ada pelanggaran apapun yang dilakukan Asrizal sehingga diganti.

Dielaskan, partainya memang mengilirkan jabatan ketua fraksi kepada anggota dengan durasi rata-rata 2,5 tahun sekali. “Semua kita kasih kesempatan untuk menjadi Ketua Fraksi PAN. Seharusnya ketua fraksi baru sudah bisa difungsikan,” ujarnya.

Ditambahkan, alasan DPW menunjuk Sulaiman Ali sebagai Ketua Fraksi PAN yang baru karena faktor senioritas di antara sesama anggota DPRA dari PAN serta yang bersangkutan berpengalaman memimpin lembaga wakil rakyat. “Kita harap beliau bisa menjembatani kawan-kawan yang ada di situ dan bisa mengayomi semuanya,” pungkas Anwar Ahmad.

Said Syamsul terpilih

Sementara itu, Said Syamsul Bahri akan memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Aceh Barat Daya (Abdya) Periode 2018-2023. Said terpilih secara aklamasi pada musyawarah daerah luar biasa (musdalub) di kantor partai tersebut, Kamis (12/4). Partai berlambang matahari itu melakukan musdalub karena ketua sebelumnya, Elizar Lizam SE CA mengundurkan diri.

Ketua DPW PAN Aceh, Anwar Ahmad, kepada Serambi, Sabtu (14/4) mengatakan dengan terpilihnya Said Syamsul Bahri diharapkan partai tersebut bisa kembali bersinar di Abdya. Apalagi PAN memiliki basis yang kuat di daerah breuh sigupai itu.

“Mengingat Pileg 2019 sudah sangat dekat, kita harapkan Said Syamsul Bahri bisa melakukan konsolidasi. Sebab, pertarungan dan persaingan sekarang makin ketat. Jangan sampai PAN kehilangan basis di sana,” katanya. Said yang sebelumnya pernah menjabat ketua partai itu juga diminta segera melakukan pembenahan di tingkat DPC dan DPD, mempersiapkan bakal calon legislatif (bacaleg) DPRK, dan menjalin komunikasi dengan konstituen serta tokoh masyarakat.

“Itu yang kita harapkan, sehingga kinerja partai di Abdya lebih fokus dalam menghadapi Pemilu 2019,” ungkap Anwar. Di sisi lain, sambung Anwar, Elizar Lizam akan ditarik sebagai pengurus DPW dengan posisi Wakil Sekretaris atau Wakil Bendahara.(mas)