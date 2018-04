Rindu dengan Putrinya, Marshanda Tulis Puisi Ungkapkan Kesedihan dan Rasa Bersalah

SERAMBINEWS.COM - Artis peran Marshanda menulis sebuah puisi sedih pada akun Instagram-nya, @marshanda99, Minggu (15/4/2018).

Puisi tersebut menjadi keterangan foto Marshanda dengan putrinya, Sienna Ameerah Kasyafani.

Dalam puisi tersebut, perempuan yang akrab disapa Caca itu mengungkap kesedihan dan rasa bersalah karena kehilangan putrinya.

"What can I do/ I am guilty/ of losing you... What can I do/ I am guilty/ Not blaming my illness but that is my weakness...." tulis Marshanda.

"I got lost/ And nobody wins when they tried to save me from falling/ I had to fall. Says God/ And until today I cant see why I had to/ Cause it got me losing you," tulis dia lagi.

Marshanda, yang tenar saat memerankan karakter Lala dalam sinetron Bidadari itu merasa bersalah dan malu.

Banyak orang berpendapat bahwa ia tidak bisa mengatasi kewarasannya akan pemnyakit mentalnya.

Di saat tak tahu apa yang harus diperbuat, pikiran Marshanda hanya tentang Sienna. Ia merasa kehilangan Sienna.