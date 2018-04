All New Vario 150 dan 125 Diluncurkan

Executive Vice President Director AHM Johannes Loman, Marketing Director AHM Shigeto Kimura, Marketing Director AHM Thomas Wijaya, President Director AHM Toshiyuki Inuma memperkenalkan All New Honda Vario 150 dan All New Honda Vario 125, di Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018).

BANDA ACEH - PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan model baru All New Honda Vario 150 dan All New Honda Vario 125 dengan desain serta beragam fitur terbaru yang lebih canggih dan sporti. Penyegaran ini membuat berkendara sehari-hari dengan kedua model ini semakin menyenangkan.

All New Honda Vario 150 hadir sebagai pilihan skutik eksklusif terbaru, terutama bagi kalangan anak muda. Desain yang lebih sporti diwujudkan pada desain cover stang yang lebih ramping dengan panel berkarakter sport, rear fender yang memiliki lampu sein terpisah dengan lampu belakang, serta diperkaya warna bodi monotone yang berkelas.

Melengkapi skutik premium All New Honda Vario 150, AHM turut menghadirkan All New Honda Vario 125 berbekal mesin 125cc berteknologi eSP yang memberikan keseimbangan antara performa yang optimal serta konsumsi bahan bakar yang irit.

Hal tersebut disampaikan Presiden Director AHM, Toshiyuki Inuma dalam siaran pers yang diterima Serambi, Selasa (17/4). “Beragam penyematan fitur dan teknologi canggih kini melengkapi desain terbaru dari All New Honda Vario 150 dan All New Honda Vario 125. Kami yakin ini akan memberikan pengalaman berkendara sehari-hari yang lebih menyenangkan,” ujar Toshiyuki Inuma.

Executive Vice President Director AHM, Johannes Loman mengatakan pasar sepeda motor di Indonesia terus berkembang setiap tahun. Hal ini terlihat dengan peningkatan permintaan pengaplikasian teknologi terkini maupun peningkatan layanan pendukungnya untuk menunjang mobilitas keseharian para pecinta sepeda motor Honda.

Dikatakan, All New Honda Vario 150 hadir sebagai skutik performa tinggi dengan pengembangan mesin 150cc. Dengan catatan waktu 11,6 detik, All New Honda Vario 150 dapat menempuh jarak 0 - 200 meter dan dapat mencapai top speed 105 km/jam. Fitur Idling Stop System (ISS) menjadikan model ini menghasilan konsumsi BBM teririt di kelasnya sebesar 46,9 km/liter (metode ECE R40 Euro 3) dengan hasil emisi gas buang yang lebih baik dari standar emisi EURO 3.

Selain itu, All New Honda Vario 150 juga dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan yang canggih lainnya yaitu standar otomatis (Side Stand Switch) yang mana mesin tidak dapat dinyalakan apabila posisi standar dalam kondisi turun. Brake Lock System mencegah motor loncat saat dinyalakan atau motor tetap dalam keadaan diam saat pengendara berhenti di jalanan menanjak. Untuk menunjang aktivitas sehari-hari, All New Honda Vario 150 memiliki kapasitas bagasi terbesar yaitu 18 liter yang dapat menyimpan helm standar. Model terbaru ini memiliki empat pilihan warna yaitu warna Exclusive Matte Black, Exclusive Matte Red, Exclusive Matte Silver dan Exclusive White.

Sementara AHM hadirkan All New Honda Vario 125 dengan akselerasi mesin kapasitas 125cc yang lebih baik dari model sebelumnya memiliki catatan waktu tempuh 12,5 detik untuk jarak 0 -200 meter dan dapat mencapai top speed 98 km/jam. Dengan mengaktifkan fitur Idling Stop System (ISS) yang tersematkan, All New Honda Vario 125 dapat menghasilkan konsumsi bahan bakar teririt di kelasnya yaitu 51,7 km/liter dengan metode ECE R40.

All New Honda Vario 125 memiliki lima pilihan warna yaitu Advance Black dan Advance White Blue untuk tipe varian CBS sedangkan untuk tipe CBS ISS hadir dengan pilihan warna lainnya yaitu Advance Black, Advance White Red dan Advance Red. (una)