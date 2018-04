All New Honda CRV Dominasi Penjualan

PUBLIC Relation Honda Arista Aceh, M Dedy Jumaidy memperlihatkan fitur tercanggih yang dimiliki All New Honda CRV, di Diler Honda Arista Banda Aceh, Rabu (18/4).

BANDA ACEH - Penjualan All New Honda CRV sejak Januari-Maret 2018 mencapai 62 unit, sehingga mendominasi penjualan mobil jenis Honda hingga triwulan I tahun ini. Hal itu dikarenakan All New Honda CRV generasi keempat ini didukung oleh banyaknya fitur dan berbagai keselamatan serta kenyamanan, sehingga mobil tersebut menjadi primadona SUV di Tanah Air, khususnya di Aceh.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Cabang Honda Arista Aceh, Riza Suryan Putra melalui Public Relation Honda Arista Aceh, M Dedy Jumaidy kepada Serambi, Rabu (18/4). Ia menyebutkan All New Honda CRV generasi terbaru hadir dengan tiga varian, yaitu CRV 2.0 L, CRV 1.5 L Turbo dan CRV 1.5 L Turbo Prestige.

Ia menyebutkan untuk varian CRV 2.0 L masih 2 baris, sedangkan untuk CRV 1.5 L turbo dan CRV 1.5 L turbo prestige sudah 3 baris. “Untuk memenuhi preferensi konsumen terhadap sebuah nilai kesempurnaan berkendara, All New Honda CRV hadir dengan sentuhan interior baru yang elegan. Tidak hanya itu, kecanggihan berbagai fitur dalam ruang kabin yang luas serta nyaman dengan layar audio terbesar di kelasnya juga akan memanjakan pelanggan di setiap perjalanannya,” kata Dedy.

Ia menyebutkan All New Honda CRV juga dilengkapi dengan power panoramic sunroof, sehingga pelanggan dapat menikmati pemandangan dan fenomena langit yang mempesona dengan lebih luas. Sementara untuk fitur keselamatannya, All New Honda CRV dilengkapi dengan fitur-fitur berteknologi tinggi untuk kenyamanan berkendara secara menyeluruh, seperti rangka bodi G-CON + ACE, ABS + EBD + BA, VSA dan HSA, sudah memakai electric parking brake dan auto brake hold.

Dedy menjelaskan, electric parking brake membantu pengereman parkir hanya dengan satu sentuhan, sedangkan auto brake hold dapat membantu menahan rem saat kondisi macet di tanjakan dan turunan.

Mesin yang digunakan oleh All New CRV 1.5 L Turbo yaitu mesin 1.5 L VTEC Turbo with earth dream technology direct injection, dengan max power 190 PS. “Harapan kami market ini terus berkembang sampai dengan akhir tahun 2018,” ujarnya.

Harga All New Honda CRV on the road Aceh adalah untuk All New CRV 2.0 L CVT Rp 469 juta/unit, All New CRV 1.5 CVT Turbo Rp 503 juta 500 ribu/unit, dan All New CRV 1.5 CVT Turbo Predtige Rp 551 juta/unit. Sementara warna yang tersedia yaitu crystal black pearl, modern steel metallic, lunar silver metallic, white orchid pearl, passion red pearl, deep ocean blue, dan dark olive metallic. “Kita melayani pembelian secara cash maupun kredit,” demikian katanya. (una)