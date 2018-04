TDMRC Gelar Workshop Kebencanaan

BANDA ACEH - Tsunami Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) menggelar workshop manajemen bencana yang bertajuk ‘International Workshop On Management for Countries in The Regions of Pacific, Africa, Europe, South America and Carribean 2018’. Kegiatan yang diikuti akademisi dari 13 negara berlangsung di Kyriad Muraya Hotel, Banda Aceh, Senin (16/4).

Wakil Rektor IV Unsyiah, Dr Nazamuddin MA mengatakan, sejak tsunami tahun 2004, Unsyiah aktif mengampanyekan manajemen risiko bencana di kawasan yang rentan dampak tsunami. Pihaknya komit mengembangkan pengetahuan dan teknologi dalam menanggulangi serta mengurangi dampak bencana.

“Kami juga ingin meningkatkan kemampuan mahasiswa, dosen, dan institusi Unsyiah terhadap mitigasi bencana,” kata Nazamuddin. Karena itu, lanjutnya, pada tahun 2006 Unsyiah mendirikan pusat penelitian bencana TDMRC yang selama ini aktif melayani berbagai organisasi baik secara individu maupun komunitas.

Ketua Panitia Workshop, Ibnu Rusdi mengatakan, kegiatan tersebut hasil kerja sama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dengan TDMRC Unsyiah. Peserta merupakan akademisi dan praktisi dari sejumlah negara yang memiliki kondisi geologis yang sama dengan Aceh, terutama di kawasan Asia Pasifik.

Sementara Diplomat Senior Kemenlu RI, Savitri Wahab mengatakan, pemerintah Indonesia terus komit membangun kesadaran kolektif terhadap manajemen risiko bencana. Dikatakan, Aceh menjadi contoh ideal dalam pelaksanaan kegiatan itu. “Kita punya tanggung jawab untuk meningkatkan kapasistas management disaster,” ujarnya.(fit)