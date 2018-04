Ini Tips dari Ecy Agar Kamu Cantik Alami Bercahaya ala Gadis Korea

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sejak beberapa tahun ke belakang, budaya K-Pop menjelma menjadi gaya hidup baru masyarakat dunia. Usai mendulang kesuksesan drama dan lagu Korea, 'Negeri Ginseng' itu pun didapuk menjadi kiblat baru industri fashion dan kecantikan.

Tren make up ala Korea pun, diterima hangat oleh publik tanah air. Tak terkecuali di Aceh. Menampilkan look yang natural dengan sentuhan glowing. Pancarkan cantik mu lewat tren make up yang kembali bersinar tahun ini.

"Make up ala Korea ciri khasnya glowing, kesannya cantik natural. Orang-orang juga sekarang sukanya yang simple," beber Make Up Artist (MUA), Dessy Maulina Sari saat dijumpai di studio make up nya di Kawasan Lambhuk, Banda Aceh, Sabtu (14/4).

Ajang modeling yang sebelumnya ia geluti, mengantarkan Dessy berkenalan dengan dunia tata rias. Sejak empat tahun belakangan, ia pun serius menekuni pekerjaan yang identik dengan cewek.

Lulusan Manajemen Unsyiah Banda Aceh itu mengaku, kliennya kebanyakan meminta dirias ala Korea. Look-nya yang natural dengan sentuhan glowing, menjadi daya tarik utama make up asal 'Negeri Ginseng' Korea ini. Mau untuk acara formil atau dipakai dalam keseharian? Bisa.

Cewek yang akrap disapa Ecy ini membagikan tutorial make up yang tengah hits tahun ini. Ia pun tak pelit berbagi tips dan trik untuk mendapatkan look ala Korea. Mulai dari pengaplikasian base, foundation, blush on pink dengan tekstur cream.

Dilanjutkan dengan memakai bedak tabur dengan cara ditepuk-tepuk guna menepis minyak di wajah, dan dilanjutkan dengan memakai bedak padat.

"Setiap stepnya itu ditunggu agak kering dan menempel sempurna baru dilanjutkan ke step selanjutnya," beber Ecy.

Seterusnya beralih ke alis. Bagian yang satu ini patut mendapat perhatian penting karena perannya 'membingkai' wajah. Pensil alis warna kecoklatan digambar mengikuti garis alaminya.

Lalu diisi dan disikat dengan gradasi pudar di pangkal dan semakin pekat ke ujung. Sentuhan terakhir ditutup dengan membubuhi concealer di sepanjang garis alis dan bedak tabur di ujung alis untuk mempertegas.