Valentino Rossi Keluhkan Dua Masalah Ini di Trek Circuit of the Americas

SERAMBINEWS.COM - Pebalap tim Movistar Yamaha MotoGP, Valentino Rossi, mengeluhkan kondisi trek Circuit of the Americas, Austin, Texas, AS.

Para pebalap MotoGP telah menjalani sesi latihan bebas pertama dan kedua MotoGP Americas, Jumat (20/4/2018).

Pada saat sesi latihan bebas pertama, kondisi trek COTA sangat berdebu dan mengganggu pandangan para pebalap sewaktu mencatatkan waktu putaran.

Bahkan sembilan kali juara dunia tersebut menyamakan kondisi trek COTA dengan ranch miliknya yang ada di Tavullia, Italia.

"Itu sangat aneh, karena itu seperti berada di Ranch. Jadi anda memiliki banyak debu, anda tidak bisa melihat apapun di depannya dan itu sangat aneh," kata Valentino Rossi dikutip Serambinews.com dari BolaSport.com.

Selain kondisi trek yang berdebu, pebalap berjuluk The Doctoc itu juga mengeluhkan trek di Austin yang banyak terdapat benjolan.

"Pada sore hari itu membaik (debu), tapi benjolan di lintasan menyebabkan sakit kepala. Sayang sekali, karena saya suka trek ini," ujar The Doctor.

Pada sesi latihan bebas pertama, Valentino Rossi berada di posisi kedua dengan catatan waktu putaran 2 menit 05,926 detik.

Sedangkan saat sesi latihan bebas kedua, The Doctor melorot dua posisi ke posisi empat dengan catatan waktu putaran 2 menit 04,958 detik.(*)