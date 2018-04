Avanza Tetap Dominasi Pasar

MOBIL All New Yaris dipamerkan dalam showroom event yang digelar oleh PT Dunia Barusa Banda Aceh, Sabtu (21/4).

* Veloz Stock ready

BANDA ACEH - Mobil fenomenal All New Avanza dan Veloz masih tetap menguasai pasar Aceh sepanjang triwulan pertama 2018, Januari sampai Maret. Bagi yang ingin membawa pulang seusai memesan, maka Veloz manual maupun matik stock ready dalam jumlah sepuluhan, selain beberapa unit Avanza G 1.3 manual.

Afriady Muhammad, Deputy Operation Manager (OM) PT Dunia Barusa, Sabtu (21/4)) menjelaskan mobil Avanza dan Veloz masih mendominasi pasar mobil di kelasnya, low MPV dengan market share 54 persen. Disebutkan, dalam triwulan I 2018, terjual sebanyak 280 unit, dimana Januari 104 unit, Februari 78 unit dan Maret 98 unit.

Dia menjelaskan dalam showroom event yang digelar serentak di tiga kota, Meulaboh, Banda Aceh dan Lhokseumawe, puluhan unit mobil dipesan konsumen. Disebutkan, Avanza dan Veloz tetap menjadi pilihan utama konsumen.

Dia berharap, mobil keluarga satu ini yang telah teruji tangguh di jalanan, baik di perkotaan maupun pedesaan tetap menjadi pilihan warga Aceh, apalagi sejumlah program terus dikucurkan. “Kami akan terus memberikan yang terbaik, sehingga memiliki mobil Toyota semakin mudah dan nyaman,” ujarnya.

Afriady yang akrab dipanggil Adi ini mencontohkan, seperti mobil Veloz 1.5 M/T yang dibandrol Rp 235.950.000, maka dengan uang muka atau DP Rp 51.050.000, maka mobil sudah dibawa pulang, karena stock ready. Ditambahkan cicilan bisa sampai 5 tahun dengan cicilan Rp 5.562.000/bulan.

Dikatakan, untuk warna dapat dipilih sesuai keinginan, tetapi jika ingin langsung bawa pulang, maka warna yang tersedia di showroom, seperti putih. Ditambahkan, untuk Veloz 1.3 M/T yang dibandrol Rp 224.350.000, maka DP sebesar Rp 48.620.000 dan cicilan Rp 5.319.999 selama lima tahun.

Bagi yang menginginkan cicilan lebih panjang, maka ada program 4+4 dari ACC Banda Aceh. Seperti Veloz 1.3 M/T, maka DP Rp 69.086.400 dengan cicilan empat tahun pertama Rp 4.302.000/bulan dan cicilan empat tahun kedua Rp 3.908.000 pada bulan ke-49 dan bulan ke-50 sampai 96 sebesar Rp 3.758.000/bulan.

Bagi yang menginginkan Avanza 1.5 G M/T yang dibandrol Rp 230,1 juta, maka DP 49.830.000 dengan cicilan Rp 5.453.000/bulan selama lima tahun. Untuk Veloz 1.3 A/T yang dibandrol Rp 235,9 juta, maka DP Rp 51.040.000 dengan cicilan Rp 5.561.000/bulan selama lima tahun.

Sedangkan Avanza G 1.3 M/T yang dibandrol Rp 218,5 juta, maka DP Rp 47.390.000 dengan cicilan Rp 5.183.000/bulan selama lima tahun. Disebutkan, varian G 1.3 M/T tersedia beberapa unit dan calon konsumen dapat langsung membawa pulang, seusai membeli dengan kredit ataupun tunai.

Selain itu, mobil yang baru diluncurkan Toyota di Jakarta, All New C-HR juga sudah dapat dipesan di Aceh dengan uang booking sebesar Rp 10 juta. “Kami telah mulai menerima pesanan mobil futuristik, All New C-HR dengan masa tunggu disesuaikan dengan pengiriman dari Jakarta,” jelas Adi.

All New C-HR memiliki satu dan perpaduan dua warna. Untuk satu warna, ada hitam putih dan metal dan dua warna ada kombinasi merah metalik berpadu hitam pada bagian atas kendaraan, dan biru metalik berpadu hitam.

Deputi OM PT Dunia Barusa itu kembali menegaskan bahwa pelayanan tetap menjadi hal utama, sehingga kepuasan pelanggan tetap terjaga. Hal itu dimulai penjualan, servis sampai suku cadang yang selalu tersedia saat dibutuhkan.

Bagi yang menginginkan mobil Toyota, maka dapat mendatangi langsung showroom atau outlet PT Dunia Barusa yang telah tersebar di Aceh. Untuk wilayah barat-selatan, ada showroom 3S (sales, service, spareparts) di Meulaboh. Wilayah timur, ada showroom 3S+ body paint di Banda Aceh. Lebih ke timur lagi, ada outlet 2S di Sigli, showroom 3S di Lhokseumawe, serta wilayah tengah, outlet 2S di Takengon.(muh)