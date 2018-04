Raja Salman Dievakuasi ke Bunker Militer, Penembakan Terjadi di Dekat Istana

SERAMBINEWS.COM - Terjadi baku tembak dan sebuah ledakan di dekat Istana Raja di Riyadh, Saudia Arabia pada Sabtu (21/4/2018) malam.

Dilansir TribunWow.com dari Jewishpress.com dan BNL News, Raja Salman bahkan diungsikan ke bunker militer terdekat.

Sumber-sumber rezim pro-Saudi mengklaim jika pesawat tak berawak yang terbang di dekat istana ditembak.

Pihak oposisi dianggap menyebarkan berita hoaks dan memutar peristiwa tersebut menjadi upaya kudeta, meski yang mereka katakan tak terjadi.

@BreakingNLive: BREAKING NEWS: Reports of heavy gunfire ongoing near Saudi’s King’s palace in Riyadh, Saudi Arabia.

The king has reportedly been evacuated to a bunker at a military base in the city. Casualties unclear.

More info soon.

DEVELOPING

(Laporan-laporan dari tembakan-tembakan berat yang sedang berlangsung di dekat istana Raja Saudi di Riyadh, Arab Saudi.