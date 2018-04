Terkait Penembakan Dekat Istana Arab Saudi, Polisi: Kami Hanya Menembak Drone

SEAMBINEWS.COM - Terjadi baku tembak bahkan terdengar suatu ledakan di dekat Istana Raja di Riyadh, Saudia Arabia pada Sabtu (21/4/2018) malam.

Dilansir dari Jewishpress.com dan BNL News, suara-suara itu memunculkan berbagai dugaan.

Ada yang menyebut terjadi aksi kudeta. Bahkan dikabarkan Raja Salman bin Abdulaziz diungsikan ke bunker militer terdekat.

Namun, sumber-sumber lain menyatakan tembakan itu dilepaskan pasukan keamanan Saudi ke pesawat tak berawak yang terbang di dekat istana ditembak.

Pihak oposisi dianggap menyebarkan berita hoaks dan memutar peristiwa tersebut menjadi upaya kudeta, meski yang mereka katakan tak terjadi.

Broadcast pun langsung tersebar:

@BreakingNLive: BREAKING NEWS: Reports of heavy gunfire ongoing near Saudi’s King’s palace in Riyadh, Saudi Arabia.