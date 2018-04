CB150 Verza Resmi Diluncurkan di Aceh

TAKENGON - PT Capella Dinamik Nusantara selaku main dealer sepeda motor Honda wilayah Aceh, Riau, resmi meluncurkan produk barunya All New Honda CB150 Verza. Peluncuran generasi ketiga motor sport ini, dipusatkan di Lapangan Sanggamara, Takengon, Aceh Tengah, Minggu (22/4).

Untuk menarik perhatian konsumen, peluncuran sepeda motor asal Jepang ini, dikemas dengan beragam kegiatan, seperti kompetisi band, lomba meracik kopi (manual brewing) turnamen game mobil legend dan beberapa pagelaran lainnya. “Khusus untuk Aceh, baru hari ini, kita luncurkan,” kata Regional Head, PT Capella Dinamik Nusantara, Aceh, Hermawan Kunhardi dalam konferensi pers di Pahlawan Cafe, Takengon.

Hermawan mengatakan secara nasional sepeda motor ini sudah diluncurkan sebelumnya dan telah didstribusikan, namun untuk Aceh baru dilakukan kemarin, sehingga kini sudah tersedia di Aceh. “Sepmor ini untuk para konsumen setia Honda yang menginginkan motor naked sport tangguh dan nyaman untuk kegiatan keseharian,” tuturnya.

Hermawan menambahkan untuk pasar produk baru kuda besi pabrikan Jepang ini di Aceh, khususnya di Aceh Tengah, masih sangat baik dibandingkan dengan kompetitor lainya. Bahkan taget awal, untuk penjualan di Aceh bisa mencapai 180 unit perbulan. “Sedangkan untuk di Aceh Tengah, target penjualan CB150 Verza, bisa mencapai 20 unit perbulan. Target ini, akan kita evaluasi lagi ke depannya,” jelas Hermawan.

Konferensi pers peluncuran produk baru honda tersebut, selain dihadiri Regional Head PT CND Aceh, Hermawan Kunhardi, juga diikuti Promotion and Advertising Department Head PT CND, Hendro, Retail Sales Department Head, William, Sales Office Head PT CND Takengon, Asri dan Technical Service Seaction Head PT CND, Faizin.

Sementara itu, spesifikasi CB150 Verza generasi ketiga ini dipastikan lebih unggul dibanding generasi sebelumnya. Kini hadir dengan desain bodi baru berkonsep tangguh dan maskulin, namun tetap kompak. All New Honda CB150 Verza tetap mengusung mesin 150cc berpendingin udara yang tangguh, responsif, efisien, serta ramah lingkungan untuk kebutuhan sehari-hari baik untuk berkendara jarak dekat maupun jarak jauh.

Adapun untuk harga On The Road( OTR) All New Honda CB150 Verza di wilayah Aceh, type New CB150 Verza Spoke Wheel Rp 20.479.000 dan type New CB150 Verza Cast Wheel Rp 21.129.000. (my)