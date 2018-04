Bola Voli HUT Banda Aceh Berhadiah Rp 30 Juta

BANDA ACEH - Pemko Banda Aceh melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) setempat menggelar turnamen bolavoli berhadiah total Rp 30 juta. Turnamen dalam rangka memeriahkan HUT Ke-813 Kota Banda Aceh itu berlangsung di Lapangan Indoor Kompleks Jasdam IM, Neusu Banda Aceh, 22-29 April 2018. Even yang diikuti 12 klub itu dibuka Wali Kota Banda Aceh, H Aminullah Usman, Minggu (22/4) malam.

Pembukaan itu turut dihadiri Wakil Wali Kota, Drs Zainal Arifin, Ketua DPRK Arief Fadillah bersama anggotanya Irwansyah, Direktur PDAM Tirta Daroy, T Novizal Aiyub SEAk, Kadispora Hamdani Basyah SH dan beberapa kepala SKPK terkait, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Usai pembukaan, digelar pertandingan pertama antara Pelor Lhong Raya versus Mavioso Kampung Mulia. Duel itu dimenangkan Mavioso, 3-1 (16-25, 25-23, 25-20, dan 25-22). Sepuluh tim lain yang ikut dalam turnamen menggunakan sistem gugur itu adalah BVC Blang Oi, Perkasa Kuta Alam, Bitervool Bitai, PJVC Punge Jurong, Popda Banda Aceh, Sanggamara VC Jasdam IM, Bintang Timur Lamteumen Timur, Halilintar VC Lampoh Daya, Pambers Beurawe, dan Tipsani Kuta Alam.

Kadispora Banda Aceh, Hamdani Basyah SH, dalam laporannya menyampaikan, hadiah total Rp 30 juta plus piala tetap akan diberikan kepada juara I sampai IV serta pemain terbaik. Selain untuk memeriahkan HUT Banda Aceh, menurut Hamdani, even itu juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas klub-klub bola voli yang ada di Banda Aceh. “Khusus bagi tim Popda Banda Aceh, even ini menjadi ajang uji coba terakhir sebelum tampil di Takengon, Aceh Tengah, Mei mendatang,” jelas Hamdani.

Ia meminta pemain dan ofisial dari semua tim peserta, wasit, serta penonton dapat menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Sehingga turnamen itu akan berjalan lancar sejak awal sampai akhir.

Sementara Wali Kota Banda Aceh, H Aminullah Usman dalam sambutannya menyampaikan, turnamen itu hendaknya menjadi ajang silaturahmi antarpeserta serta sebagai upaya memajukan cabang bola voli di Banda Aceh. Aminullah juga berharap turnamen tersebut akan menjadi even tetap Pemko Banda Aceh setiap tahun di masa mendatang.(jal)