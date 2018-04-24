Advertorial
Ucapan Selamat dari Bank Aceh Kantor Pusat Operasional
Mengucapkan Selamat Hari Jadi KOTA BANDA ACEH KE-813 22 APRIL 1205 – 22 APRIL 2018
serambinews.com
Direksi, Pimpinan dan Karyawan/ti
BANK ACEH
KANTOR PUSAT OPERASIONAL
Mengucapkan Selamat Hari Jadi
KOTA BANDA ACEH KE-813
22 APRIL 1205 – 22 APRIL 2018
Bersama Kita Wujudkan Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah
TTD
RUSYDI M ADAM
Plt. Direktur Utama
FADHIL ILYAS
Pemimpin
Tags
Banda Aceh
Bank Aceh
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Editor: iklan@serambinews.com
Sumber: Serambi Indonesia