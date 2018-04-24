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Advertorial

Ucapan Selamat dari Bank Aceh Kantor Pusat Operasional

Mengucapkan Selamat Hari Jadi KOTA BANDA ACEH KE-813 22 APRIL 1205 – 22 APRIL 2018

Ucapan Selamat dari Bank Aceh Kantor Pusat Operasional
serambinews.com

Direksi, Pimpinan dan Karyawan/ti
BANK ACEH
KANTOR PUSAT OPERASIONAL

Mengucapkan Selamat Hari Jadi

KOTA BANDA ACEH KE-813
22 APRIL 1205 – 22 APRIL 2018

Bersama Kita Wujudkan Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah

TTD

RUSYDI M ADAM
Plt. Direktur Utama

FADHIL ILYAS
Pemimpin

Tags
Banda Aceh
Bank Aceh
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Editor: iklan@serambinews.com
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