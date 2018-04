Disdikbud Banda Aceh akan Memperbanyak Try Out UNBK

Laporan M Nasir Yusuf | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Banda Aceh siap untuk memperbanyak try out Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di sekolah-sekolah yang ada di Banda Aceh.

Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Dr Saminan Ismail, MPd, Rabu (25/4/2018) ketika bersama Ketua Komisi D DPRK Kota Banda Aceh, Sabri Badaruddin ST, Iqbal Djohan, dan H Isnaini memantau pelaksanaan UNBK di SMP Negeri 19 Percontohan, Banda Aceh.

“Kita ke depan akan perbanyak try out bagi siswa kelas VI SD dan siswa kelas IX SMP. Tidak hanya sekali, dua atau tiga kali menjelang UN. Tapi bisa berkali-kali sampai siswa bisa dengan mudah menguasai kiat-kiat mengisi UNBK,” tegas Kadis Dikbud Banda Aceh, Saminan Ismail.

Ketua Komisi D DPRK Banda Aceh, Sabri Badaruddin, sebelumnya meminta agar pelaksanaan di sekolah-sekolah diperbanyak.

“Saat ini masih sekolah hanya melakukan try out, satu atau dua kali saat menjelang UNBK yang dilaksanakan bersama MKKS,” kata politisi Partai Golkar tersebut.

Menurutnya, sekolah ke depan harus memperbanyak try out.

“Kita tidak ingin try out UNBK dilaksanakan hanya sekali dua saat-saat menjelang Ujian Nasional,” harapnya.

Sementara itu Kepala SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh, Nurdin Yakob S.Ag, M.Pd mengatakan dalam menghadapi UNBK tahun 2018 ini, pihak sekolah telah melakukan sejumlah try out.

“Kecuali try out bersama yang dilaksanakan MKKS, secara rutin pihak sekolah juga melakukan try out untuk bidang-bidang studi yang di-UNBK-kan,” katanya.

Sebanyak 120 siswa kelas sembilan SMP Negeri 19 Percontohan mengikuti UNBK di dua ruang laboratorium kmputer sekolah tersebut,” katanya.

Dalam pemantauan UNBK hari ketiga, Kadis Dikbud Kota Banda Aceh, Saminan hadir ke SMPN 19 Percontohan bersama Ketua Komisi D DPRD Banda Aceh, Sabri Badaruddin ST, dan dua anggota dewan Iqbal Djohan, H. Isnaini, Kepala Bidang SMP, Drs Amiruddin, Kabid SD Sabri TS, SPd, dan Sekretaris Dinas Yuswardi. (*)