Tragis! Inilah Sisi Gelap Selfie Mematikan yang Terjadi di Mumbai dan Menggemparkan Dunia

SERAMBINEWS.COM - Mumbai dikenal juga sebagai Bombay, adalah ibukota dari negara bagian India.

Mumbai merupakan kota terkaya di India, memiliki jumlah jutawan dan miliarder tertinggi di antara semua kota di India.

Banyak orang suka selfie di kota metropolitan tersebut.

Namun, Mumbai tampaknya sangat berbahaya bagi orang yang selfie.

Menurut penelitian yang berjudul 'Me, Myself and My Killfile: Karakterisasi dan Mencegah Kematian Selfie', India mencatat angka kematian selfie tertinggi di dunia.

Sebuah studi baru mengklaim bahwa secara global ada 127 yang melaporkan 'kematian selfie' dalam 18 bulan antara Maret 2014 dan September 2016.

Itu bukan jumlah yang besar, tetapi tentu saja tragis bila mengingat selfie dikenal sebagai 'sesuatu' yang menyenangkan.

Di India mendominasi angka kematian hingga 60 persen dari kematian yang dilaporkan.