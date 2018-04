Dua Putri Aceh Lolos ke PPAN

BANDA ACEH - Dua putri Aceh yaitu Annisa dan Rivana Amelia berhasil lolos dalam seleksi final Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Tahun 2018. Hal tersebut diketahui berdasarkan keputusan yang diumumkan kepada para finalis di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh, Minggu (22/4). Untuk Aceh, seleksi PPAN dilaksanakan dinas tersebut bersama Purna Caraka Muda Indonesia (PCMI), 21-22 April 2018.

Wakil Ketua Panitia Seleksi PPAN 2018 dari PCMI, Siti Maulia Rizky kepada Serambi, kemarin, Annisa yang merupakan alumnus Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh (Unimal) asal Aceh Utara lolos program The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program (SSEAYP). Sedangkan Rivana Amelia, mahasiswi Pendidikan Bahasa Inggris UIN Ar-Raniry asal Aceh Besar lolos pada program Australia-Indonesia Youth Exchange Program (AIYEP).

“Ada 10 finalis untuk program SSEAYP dan 11 finalis untuk AIYEP. Annisa terpilih untuk program ke Jepang, sedangkan Rivana ke Australia,” ujar Siti. Dikatakan, keduanya lolos setelah menyisihkan finalis lainnya melalui tahapan tes wawancara, presentasi, dinamika kelompok, serta pertunjukan budaya dan bakat.

Sementara Kadisdispora Aceh, Musri Idris, mengatakan, pihaknya akan meningkatkan program-program pemberdayaan pemuda di Aceh. “Kami juga terus memberi kesempatan kepada seluruh pemuda Aceh untuk terlibat dalam kegiatan internasional seperti PPAN ini,” ujar Musri didampingi Plt Kasi Bidang Kepemudaan, Sri Reni.

Reni menambahkan, PPAN adalah program tahunan Kemenpora RI, dimana pada tahun ini Aceh mendapat kuota program AIYEP dan SSEAYP. “Kami yakin yang terpilih ini dapat menjadi yang terbaik serta dapat mengharumkan nama Aceh di tingkat nasional dan internasional,” kata Reni seraya menyebut pemuda dan pemudi yang mendaftar PPAN 2018 di Aceh mencapai 104 orang.

Wakil Ketua Panitia Seleksi pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Tahun 2018 dari Purna Caraka Muda Indonesia (PCMI), Siti Maulia Rizky, juga menjelaskan, Annisa dan Rivana Amelia akan berangkat ke Jepang dan Australia pada Oktober mendatang. Keduanya akan menjadi duta muda Indonesia selama di negara tujuan.

Dikatakan, dalam program SSEAYP yang berlangsung selama dua bulan, pesertanya akan melakukan aktivitas di kapal pesiar, kunjungan ke Jepang serta empat negara Asean (Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, dan Vietnam). “Sedangkan AIYEP ke Australia berlangsung selama empat bulan. Dua bulan pertama di Australia dan dua bulan lagi di Indonesia,” pungkas Siti.(fit)