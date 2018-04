Pajero Rockford Fosgate Sudah Bisa Dipesan

Pajero Sport Rockford Fosgate dan New Triton Athlete.

BANDA ACEH - Varian baru SUV Mitsubishi Pajero Sport Rockford Fosgate Limited Edition yang diluncurkan pada pameran otomotif akbar Indonesia International Motor Show (IIMS) 2018, sudah bisa dipesan di PT Arista Sukses Mandiri atau Mitsubishi Aceh, Jalan Ir Muhammad Hasan, Batoh, Banda Aceh.

Hal tersebut disampaikan Kepala Cabang Mitsubishi Arista Sukses Mandiri Banda Aceh, Beni Santoso kepada Serambi, di sela kegiatan ‘Women Apreciation Week’, di diler setempat, Sabtu (28/4). “Acara ini juga kita rangkaikan dengan peluncuran Pajero Sport Rockford Fosgate di Banda Aceh,” ujarnya.

Beni menyebutkan, hingga kini sudah tiga unit Pajero Sport Rockford Fosgate yang dipesan dengan harga Rp 569.500.000 per unit (on the road Aceh). “Bagi yang ingin membeli dapat segera dipesan sebelum stoknya habis. Untuk Pajero tipe apa saja termasuk yang baru ini cukup bayar DP 25 persen dan bisa langsung bawa pulang mobilnya,” ungkap Beni.

Ia juga menyampaikan, selama April 2018 pihaknya memiliki program bunga 0 persen untuk pembelian Pajero dan Xpander, serta DP murah Rp 25 jutaan per unit untuk pembelian Mirage. “Rencananya program ini akan dilanjutkan hingga Mei 2018,” katanya seraya menambahkan pada kegiatan tersebut juga menyediakan test drive kendaraan yang berhadiah souvenir menarik.

Kepala Bengkel Mitsubishi Arista Sukses Mandiri Banda Aceh, Chandra Alamsyah, menambahkan pihaknya juga membagikan voucher service selama periode 16 April- 16 Mei, dengan pembelian spare part sesuai nominal yang sudah ditentukan.

Dikatakan, pembelian service spare part tersebut mulai Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta ke atas, dan akan mendapatkan voucher pembelian chemical yang dapat ditukar pada service berikutnya.(una)