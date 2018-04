Wuling Cortez Pakai Mesin 1.5L Diluncurkan

BANDA ACEH - Wuling Motors Indonesia meluncurkan Wuling Cortez bermesin 1.5L di pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2018. Model yang tersedia hanya dalam pilihan transmisi manual dijual Rp 209,3 juta/unit untuk tipe S dan Rp 219,3 juta/unit untuk tipe C. Harga tersebut berlaku on the road Aceh. Sebelumnya, Wuling Cortez sudah terlebih dahulu dipasarkan dengan mesin 1.8L dan harganya mulai Rp 234,5 juta/unit.

Branch Manager Wuling Motors Aceh, Very Tambunan dalam rilis yang diterima Serambi, Sabtu (28/4) menyampaikan perbedaan antara tipe C dan tipe S adalah apabila dilihat dari segi eksterior, perbedaannya cukup jauh. Pada tipe S hanya memilikiroof rail, elegant front grille, adjustable projector headlampdengan halogen, dan sudah menggunakan 16 inci alloy wheel.

Namun pada tipe C, mempunyai sejumlah tambahan, di antaranya menggunakan antena sirip hiu, LED Daytime Running Light (DRL), 16 incialloy wheel with machining,frameless wiper, dan jugasmart retractable outer mirror. “Perbedaan mencolok terlihat jelas dari lampunya, DRL kita ada di tipe C dan juga dari pelek terlihat beda. Pada tipe S, alloy wheel satu warna. Antena juga standar di tipe S,” kataVery. Sedangkan dari segi interior, perbedaan juga bisa dilihat dari warna kabinnya.

“(Kabin) sama-sama lega, tapi permainan warnanya berbeda. Untuk tipe C pada dashboard-nya berwarna cokelat muda dan krem, kabinnya juga krem. Sedangkan tipe S menggunakan warna coklat tua dan krem,” tambahnya.

Dilihat dari sisi entertainmentnya juga berbeda. Pada tipe tertinggi, menggunakan advanced 8 inci entertainment system (mirror link, bluetooth, USB, SD Card, Aux-in), sedangkan tipe S masih manual, tidak berbentuk layar dan hanya adaradio, USB, Aux-in. “Dan tipe C memiliki kamera belakang,modern center cluster design,audio steering switch and call button, danignition with back light,” ujarnya.

Cortez 1.5 dilengkapi perantianti-lock braking system(ABS) danelectronic brake force distribution(EBD), yang merupakan kombinasi sistem pengereman modern untuk mencegah roda terkunci dan mendistribusikan gaya pengereman kendaraan lebih optimal.

Fiturisofix dan dual airbag juga disematkan pada Cortez 1.5. Terdapat lima pilihan warna Cortez 1.5, yaituburgundy red, sand brown, starry black, dazzling silver, danpristine white. Varian terbaruWulingCortez ini juga telah diproduksi di pabrik Wuling Motors di Cikarang, Jawa Barat. (una)