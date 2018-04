Menteri Susi Raih Penghargaan di Indonesian Choise Awards 5.0 NET, Kalahkan Sederet Artis Ini

SERAMBINEWS.COM - Menteri Perikanan dan Kelautan RI, Susi Pudjiastuti tampil di Indonesian Choice Awards 5.0 NET TV, Minggu, 29 April 2018.

Hadirnya Susi Pudjiastuti bukan hanya sekedar tamu undangan, tetapi pemenang untuk kategori Creative and Innovative Person di Indonesian Choice Awards 5.0 NET TV.

Susi Pudjiastuti mengalahkan nama tenar lainnya di nominasi yang sama.

Susi unggul dari Sri Mulyani Indrawati, Andrea Hirata, Christian Sugiono, dan Ernest Prakasa di gelaran Indonesian Choice Awards 5.0 NET TV.

"Selamat kepada lbu @SusiPudjiastuti115 yang terpilih sebagai Creative and Innovative Person of the Year Indonesian Choice Awards 5.0 NET", tulis akun resmi Indonesian Choise Awards NET TV.

Selain Susi Pudjiastuti, kejutan juga hadir di nominasi Band Group Duo yang dimenangkan band tahun 1990an, Sheila On 7.

Sheila On 7 berhasil memenangkan kategori band group duo dengan menyingkirkan Endah N Rhesa, Naif, Endank Soekamti, dan Andra and The Backbone.