Tak Seperti Kaos #2019GantiPresiden, Jaket Denim Jokowi Akan Diproduksi Secara Terbatas

SERAMBINEWS.COM - Jaket denim Presiden Joko Widodo akan diproduksi untuk umum.

Seperti dikutip dari Tribunwow.com berdasarkan informasi dari akun Instagram Nevertoolavish, Rabu (2/5/2018), jaket itu akan diproduksi oleh Nevertoolavish bekerja sama dengan Tugas Negara Bos.

Tugas Negara Bos ini adalah usaha yang dimiliki oleh kedua putra Jokowi, yaitu Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming.

Informasi itu diperoleh dari akun Instagram Nevertoolavish.

Tidak seperti kaos #2019GantiPresiden, jaket denim tidak akan diproduksi banyak.

Jaket denim yang bermotif peta Indonesia tersebut akan diproduksi sebanyak 100 potong.

Kolase jaket denim Jokowi yang akan diproduksi untuk umum (KOLASE)

"3 local creative team from @nevertoolavish @ayedenim and @tugasnegarabos will be collaborating in Limited Release of 100 Authentic Handpainted Denim Jacket “Indonesia”. ”Dari anak bangsa untuk anak bangsa," tulis @nevertoolavish, di akun Instagram pribadinya.