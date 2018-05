8-9 Mei, Festival Teuku Umar Digelar di Meulaboh

BANDA ACEH - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh selama dua hari, Selasa dan Rabu (8-9/5), menggelar Festival Teuku Umar (FesTU) di Kota Meulaboh, Aceh Barat. Selain FesTu, dalam event tersebut juga diadakan serangkaian acara lainnya, yakni lomba penulisan puisi Teuku Umar, workshop penulisan puisi dan novel sejarah serta pementasan drama ‘Menunggu Oemar’.

“Untuk lomba menulis puisi dan pementasan drama, dipusatkan di Gedung PKK Aceh Barat dekat Pantai Kasih. Lalu workshop di Hotel Meuligoe Meulaboh,” kata Koordinator Daerah FesTU, Fikriadilanta, Rabu (2/5).

Dikatakan, lomba Puisi Teuku Umar terbuka untuk umum, masyarakat empat kabupaten Aceh Barat Raya (Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya dan Simueleu). “Biaya pendaftaran lomba menulis puisi Teuku Umar gratis. Temanya tentang Teuku Umar. Lalu puisi dibuat di tempat acara dengan durasi dua jam, karya ditulis tangan dan harus asli serta belum pernah dipublikasikan di media,” sebutnya.

Kemudian lomba dimulai pukul 09.30 WIB sampai pukul 11.30 WIB, pada Selasa 8 Mei 2018 dan pemenangnya akan diumumkan pada acara penutupan, Rabu sore, 9 Mei 2018 di Hotel Meuligoe. “Lomba Teuku Umar memperebutkan total hadiah Rp 10 juta. Dewan juri akan memilih dan menetapkan enam juara. Jadi, peserta harus menulis karya asli, tidak boleh mengambil karya orang lain, bila kedapatan akan digugurkan,” lanjut Fikriadi.

Selain lomba penulisan puisi, panitia juga mengundang penulis atau calon penulis se-Aceh Barat Raya mengikuti workshop penulisan puisi dan novel sejarah yang diadakan sehari di Hotel Meuligoe Meulaboh. Calon penulis Bumi Teuku Umar, sebutnya, penting mengambil bagian workshop itu, karena salah seorang narasumbernya, penulis novel nasional, Habidah El Khalieqy (penulis novel Perempuan Berkalung Sorban dan Kartini yang kedua novelnya sudah difilmkan). Sedangkan narasumber kedua, penyair nasional asal Aceh, D Kemalawati. “Peserta warkshop penulisan puisi dan novel dibatasi hanya 40 sampai 50 orang saja. Bila kuotanya sudah penuh tidak diterima lagi.Bagi peminat lomba menulis puisi dan warkshop penulis puisi serta novel segera mendaftar ke sekretariat penitia sebelum 7 Mei 2018,” ungkap Fikriadi.

Sekretariat Panitia Lomba dan Warkshop di Corner City Cafe Jalan Gajah Mada, Nomor 300 Meulaboh, di samping Kantor Bupati Aceh Barat. Kontak person Nasrijal Hp 082361622045. Email : festivalteukuumar@gmail.com. “Pementasan drama Teuku Umar dipentaskan, Selasa malam (8/5) di Gedung PKK Aceh Barat dan terbuka untuk umum. Bagi pecinta teater dan sejarah perjuangan Teuku Umar kami persilakan datang menikmati drama yang dipentaskan Grup Teater Sparta Banda Aceh,” demikian Fikriadi.(mir)