Ini Dampak Bagi Investor Setelah Beredar Rekaman Menteri BUMN-Dirut PLN Diduga Bahas Bagi-bagi Saham

SERAMBINEWS.COM - Rekaman percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir dinilai berpotensi mengurangi kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia.

“Percakapan yang kental nuansa kolusi, menunjukkan adanya intervensi yang tidak sehat di BUMN,” kata peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra el Talattov lewat keterangan tertulisnya, Kamis (3/5/2018).

Menurut Abra, investor bakal melihat kasus rekaman itu sebagai preseden buruk dan menimbulkan kesan bahwa BUMN tidak fleksibel karena kerap diatur-atur.

Bukan cuma itu, lanjut Abra, rekaman percakapan Rini-Sofyan via telepon itu dapat mencoreng citra pemerintah yang bisa berdampak pada sulitnya mendapat kepercayaan investor.

“Karena jatuh rugi BUMN kan yang akan nanggung pemerintah. Yang bisa dilihat langsung dari kasus ini adalah citra-citra BUMN akan memburuk di mata investor,” sambung Abra.

Ketika kepercayaan investor itu hilang, proyek strategis dari pemerintah rentan tak akan lagi mendapatkan aliran dana yang lancar dari pemodal.

“Ketika investor ragu untuk investasi pada akhirnya aliran modal semakin sulit, kurs rupiah akan tertekan. Itu risikonya,” imbuh Abra.