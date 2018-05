Polisi Ringkus Pria Pembuang Bayi

BANDA ACEH - Personel Polsek Darul Imarah, menangkap pembuang bayi laki-laki yang ditinggalkan pintu masuk Kompleks Yayasan SOS Children’s Village, Gampong Lamreung, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Minggu 1 Oktober 2017 lalu.

Pria berinisial Us (46) warga salah satu gampong di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, itu ditangkap dari sebuah warung di Jalan Mr Muhammad Hasan, Aceh Besar, Senin (30/4) sekitar pukul 10.00 WIB.

Kapolresta Banda Aceh, AKBP Trisno Riyanto SH, melalui Kapolsek Darul Imarah, AKP Agus Priadi SH, mengatakan, tersangka Us ditangkap saat tengah menunggu giliran tes urine di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh. “Pelaku Us, terpantau duduk di sebuah warung kawasan itu. Begitu kami dapat informasi ada tersangka yang kami cari selama ini, karena terlibat kasus membuang bayi pada Minggu 1 Oktober 2017 lalu, personel langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan penangkapan,” kata Agus, kepada Serambi, Jumat (4/5).

Ternyata, lanjut Agus, keberadaan tersangka di warung itu, sedang menunggu giliran tes urine yang akan dilakukan di Kantor BNNP Aceh, berkaitan dengan status tersangka Us, sebagai anggota Satpol PP dan WH Aceh. “Tersangka Us, selama ini bekerja sebagai tenaga kontrak di Satpol PP dan WH Aceh dan kami menemukan namanya di sana, sejak tersangka dinyatakan sebagai DPO Polsek Darul Imarah,” ujar Agus didampingi Kanit Intel, Bripka Edi Zulkarnein SE.

Tersangka Us, lanjut AKP Agus, juga bertugas sebagai koordinator pengamanan di salah satu lembaga dan saat ini pelaku sudah ditahan di Polsek Darul Imarah. “Keterlibatan Us dalam kasus buang bayi laki-lakinya hasil hubungan gelap dengan pacarnya DA, karena tersangka Us, menyuruh kekasihnya itu meninggalkan bayi itu di pintu masuk Kompleks Yayasan SOS Children’s Village, Gampong Lamreung. Lalu, tersangka Us, selama ini sering tidak ada di tempat kerjanya dan desanya, sehingga baru saat ini kami tangkap,” sebut Agus.

Sementara ibu bayi berinisial DA, sudah duluan diamankan pihak kepolisian. Ibu kandung bayi yang ditinggalkan itu menyerahkan diri ke Polsek Darul Imarah, pada Senin 22 Januari 2018 dan sampai saat ini DA dititipkan di Rutan Lhoknga, dan dalam proses menunggu putusan hukuman bagi pelaku.(mir)