INNA LILLAHI - Kabar Duka Datang dari Artis Cantik Nadya Almira, Banjir Ucapan Belasungkawa

Kabar duka datang dari pesinetron Nadya Almira.

Sang Ayah yang bernama Peter Robert Fowler baru saja menghembuskan nafas terakhirnya.

Hal itu diketahui TribunSolo.com dari postingan Nadya Almira di Instagram baru-baru ini.

Sang Ayah meninggal pada 2 April lalu, namun Nadya baru mengungkapkannya pada Sabtu malam kemarin (5/5/2018).

Begini tulis Nadya Almira di akun instagramnya Sabtu (5/5/2018)

"Death bring pain that only time can heal,

but GOD always have best reason why it’s happen..

Thank you Allah, for letting me to take care of my papa in his final day..