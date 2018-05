Di Ajang Selular Awards 2018, Nokia Sabet Dua Penghargaan Bergengsi

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Produk smartphone asal Finlandia, Nokia meraih dua penghargaan di ajang Selular Awards 2018.

Nokia berhasil menyabet dua kategori bergengsi yaitu Smartphone of The Year untuk Nokia 8 dan Best Build Quality untuk Nokia 6.

Selular Award sendiri merupakan ajang penghargaan yang diberikan oleh Selular Network untuk mengapresiasi para pemangku kepentingan di industri telekomunikasi dan teknologi mobile di Indonesia.

Penghargaan yang telah memasuki tahun ke-15 ini ditujukan baik kepada personal, korporat, produk, maupun program dan layanan.

Penilaian Selular Award dilakukan oleh tim panel redaksi dan melalui survei online di website selular.id mulai 23 Maret - 23 April 2018.

Survei online dilakukan untuk penilaian kategori operator, sedangkan produk ponsel menggunakan penilaian dari panel tim redaksi Selular Network.

“Kami bangga menjadi penerima dua penghargaan Selular Award tahun ini, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan komitmen Nokia untuk terus membawa inovasi yang berarti, tak hanya bagi industri telepon selular itu sendiri, tetapi yang terpenting bagi konsumen,” kata Head of Marketing HMD Indonesia, Miranda Warokka.

“Ponsel Nokia menggabungkan teknologi dan kualitas integrasinya, build quality dan Android murni yang aman dan selalu up to date, dan kami tidak sabar untuk melihat bagaimana ponsel Nokia membawa perubahan di tahun 2018 ini," kata Miranda.

Nokia 6 sendiri merupakan sebuah ponsel mid-range Nokia yang diperkenalkan tahun lalu.

Menggabungkan desain yang khas dengan audio yang imersif dan layar full HD 5.5 inci yang cerah dan penuh warna, Nokia 6 menghadirkan pengalaman smartphone yang benar-benar premium.