Penumpang Batik Air Ngebul Vape di Toilet Pesawat, Ini Penjelasan Pihak Maskapai

SERAMBINEWS.COM – Seorang penumpang pesawat Batik Air dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta (CGK) tujuan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (LOP), kedapatan mengisap rokok elektrik (vape) di kamar kecil (toilet/lavatory).

Danang Mandala Prihantoro, Corporate Communications Strategic of Batik Air, dalam siaran pers kepada Serambinews.com, Rabu (9/5/2018) mengatakan, penumpang tersebut telah ditangani sesuai standar operasi prosedur dan masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang.

“Batik Air memberikan klarifikasi, seorang penumpang laki-laki berinisial FC yang duduk di nomor 2D diketahui melakukan tindakan yang mengganggu kenyamanan perjalanan dan melanggar aturan penerbangan sipil. FC merokok menggunakan rokok elektrik (vape) di kamar kecil (lavatory) bagian depan pesawat Airbus A320-200CEO registrasi PK-LUW,” kata Danang.

Dijelaskan, kepala awak kabin (senior flight attendant/SFA) bekerja sama dengan pilot, memutuskan tindakan secara tepat berdasarkan peraturan perusahaan dan penerbangan sipil.

“Pilot menyampaikan informasi kepada petugas keamanan bandar udara (aviation security/ avsec),” kata dia.

“Pesawat ID 6950 mendarat pukul 11.25 WITA di Lombok. Koordinasi yang baik antara awak pesawat, petugas layanan darat (ground handling) dan avsec, sehingga proses penanganan FC berikut barang bukti berjalan secara tepat,” lanjut Danang.

Batik Air kemudian menyerahkan FC kepada avsec dan otoritas bandar udara (otband) untuk pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

“Batik Air mempertegas bahwa seluruh operasional pesawat adalah bebas asap rokok termasuk rokok elektronik. Setiap penerbangan, awak kabin memberitahu penumpang bahwa merokok di pesawat adalah tindakan yang dilarang,” urai Danang Mandala Prihantoro.

Batik Air mengimbau kepada seluruh pelanggan dan publik untuk memahami serta mematuhi aturan “tidak merokok” di dalam kabin atau di kamar kecil saat pesawat di udara dan berada di darat.

Menurut peraturan keselamatan penerbangan sipil (CASR) 25.854, setiap pesawat udara yang berkapasitas 20 orang atau lebih, wajib memasang pendeteksi asap (smoke detector system) di setiap lavatory dan harus dilengkapi fire extinguisher pada setiap disposal.

Pesawat juga harus dilengkapi placard atau passenger sign information at least one placard.

Ketentuan yang mengatur keselamatan serta keamanan penerbangan bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dan Program Keamanan Penerbangan Nasional pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 80 Tahun 2017.

Kedua peraturan ini selanjutnya diberlakukan dalam kebijakan maskapai, termasuk Lion Air Group.(*)