Telkomsel Siapkan 12 Ribu BTS Multi-band LTE, Jamin Kualitas Jaringan Saat Ramadhan Tetap Prima

Laporan Eddy Fitriady | Lombok Barat

SERAMBINEWS.COM, SENGGIGI - Telkomsel sebagai operator telekomunikasi seluler raksasa di Indonesia siap menghadapi padatnya trafik saat bulan Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) tahun 2018 di Indonesia.

Kepastian itu diungkapkan Direktur Network Telkomsel, Bob Apriawan di hadapan 90 awak media dari seluruh tanah air di Sheraton Senggigi Beach Hotel, Lombok Barat, Jumat (11/5/2018). Media gathering itu berlangsung hingga 13 Mei 2018.

"Pada saat RAFI terjadi mobilitas tinggi, maka perlu dipastikan layanan kepada pelanggan tetap terbaik," ujar Bob.

Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan 12 ribu BTS multi-band LTE di banyak titik seluruh Indonesia agar layanan telekomunikasi tetap stabil.

Bob tambahkan, Telkomsel fokus ke 772 point of interest (POI) di lokasi pelayanan publik dan tempat keramaian.

"Kami meng-cover kawasan padat dan ramai saat Ramadhan dan Idul Fitri. Insya Allah Telkomsel tahun 2018 ini siap memberikan yang terbaik," tegasnya.

Khusus area Sumatera, pihaknya telah menyiapkan 198 POI dengan lima lokasi utama yakni Pelabuhan Bakauheni, Pos Kota Kerinci, Taplau, Jam Gadang, dan Terminal Kabanjahe.

Sementara peningkatan layanan trafik komunikasi pada beberapa lokasi, yaitu Tol Sumatera ruas Bakauheni-Tanjung Karang, Tol Sumatera ruas Palembang-Indralaya, Tol Sumatera ruas Medan-Binjai, dan Tol Sumatera ruas Medan-Sei Rampah.

Bahkan untuk memastikan kualitas jaringan tersebut, lanjut Bob, Telkomsel sudah melakukan uji jaringan RAFI 2018 yang menempuh rute 10.113 kilometer.

"Hasilnya jaringan di sepanjang jalur mudik prima," kata dia.

Indikatornya meliputi kuat daya pancar, tingkat kesuksesan panggilan, kontinuitas, hingga durasi membangun panggilan.

Selain itu, kualitas suara dan kecepatan data dipastikan lancar.

Sebelumnya, Corporate Communication Telkomsel, Adita Irawati mengatakan, Media Gathering Telkomsel 2018 di Lombok dengan tema 'Berbagi Dalam Keberagaman' merupakan even terbesar bersama pers yang pernah digelar.

"Gathering ini untuk meningkatkan silaturahim dengan media. Semoga hubungan ini bisa terus terjalin dalam format apa pun. Let's do it together!" ujar Adita meyakinkan disambut tepuk tangan meriah dari puluhan peserta.

Hadir pula pada acara yang digelar mewah itu, Direktur Utama Telkomsel, Ririek Adriansyah, Direktur Sales Sukardi Silalahi, dan Chief Commander RAFI 2018, Andreas Indra.(*)