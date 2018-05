Ini Harga Sejumlah Komoditas Pangan di Nagan Raya Menjelang Ramadhan

Laporan Riski Bintang | Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - Menjelang Ramadhan 1439 Hijrah tahun 2018 sejumlah komoditas pangan di kabupaten Nagan Raya mengalami kenaikan dalam waktu sepekan menjelang Meugang dan Ramadhan.

Pantauan Serambinews.com di Pasar Impres Simpang Peut, Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Nagan Raya, harga cabai merah tiga hari lalu menduduki angka Rp 30 ribu per kilogram kini naik Rp 5 ribu menjadi Rp 35 ribu per kilogram.

Begitu juga dengan sejumlah bumbu dapur lainnya, cabe rawit misalnya, dari harga Rp 25 ribu per kilogram kini menjadi Rp 35 ribu per kilogram, dan tomat tiga hari lalu masih Rp 6 ribu kini Rp 18 ribu per kilogram.

Laila (50) salah seorang pedagang di kawasan pasar Impres Simpang Peut menjelaskan jika memang ada sebagian kebutuhan pangan yang naik.

Namun demikian, ia mengungkapkan jika harga kebutuhan dapur tahun ini jauh lebih murah dibandingkan pada tahun lalu.

"Walaupun naik, namun masih jaul lebih murah dari pada tahun lalu, contohnya tahun lalu harga jual cabai merah mencapai Rp 80 ribu per kilo, namun pada tahun ini hanya Rp 35 ribu per kilonya," terangnya.

Nurlisma salah seorang pembeli mengakui jika tahun ini lebih meringankan dibandingkan pada tabun 2017 lalu.

"Walaupun ada kenaikan, namun tidak terlalu signifikan seperti tahun lalu," terangnya saat ditanya Serambinews.com, Minggu (13/5/2018).(*)