SMA Labschool Raih Emas

* Pada Ajang ITEX 2018 di Malaysia

BANDA ACEH - Siswa SMA Laboratorium atau Labschool Unsyiah meraih medali Emas dan perunggu pada ajang ITEX 2018-World Young Inventors Exhibition di Kuala Lumpur Convention Centre, Malaysia. Dalam acara yang berlangsung pada 10-12 Mei 2018, SMA Labschool Unsyiah mengirim dua tim.

Project berjudul Natural Healthy Sugar from Papaya yang ditampilkan tim yang beranggotakan Daffa Syafiq Pasha, Malikul Saleh, Muhammad Afdal Abdallah, Muhammad Faridz al Hafiz, dan Muhammad Qastari, berhasil merebut perhatian juri. Siswa kelas X dan XI ini sebelumnya sudah melakukan eksperimen di sekolahnya di bawah bimbingan Dr Suhrawardi Ilyas dari FMIPA Unsyiah dan Rosita Ariani SPd.

Melalui pengujian, kegagalan berkali-kali dan akhirnya tim berhasil mengolah gula rendah kalori dan sehat dari ekstrak buah pepaya. Kesabaran dan ketekunan tim itu terbayarkan saat pengumuman juri yang menyatakan mereka mendapat medali emas. Produk yang diberi nama “SuPayo” (sugar from papaya) tersebut juga berhasil menarik perhatian tim juri dari Taiwan sehingga memberi penghargaan special award kepada tim tersebut.

Sementara satu tim lagi dari SMA Labschool Unsyiah dengan judul Endophytic Bacteria Isolation from Red Ginger (Zingiber officinale Linn Var.Rubrum) Rhizome and its Anticancer Potency yang dibimbing Dr Lenni Fitri dari FMIPA Unsyiah mendapat medali perunggu pada ajang international tersebut. Tim yang terdiri atas Shofiya Assyifa, jihan Dalila, Arifa Mardhatillah, dan Nur Sabina Zulhijjah menyatakan kegiatan itu sangat bermanfaat dan memberi pengalaman bernilai bagi mereka.

“Prestasi ini tentu saja menjadi kebanggaan bagi SMA Labschool Unsyiah karena keikutsertaan pertama kali dalam ajang internasional dengan didampingi Lora Sandita SPd dapat meraih medali emas dan perunggu,” jelas Wakil Kepala SMA Labschool Unsyiah, Dr Essy Harnely MSc, kepada Serambi, kemarin.

Rasa bangga juga dirasakan Kepala SMA Laboratorium Unsyiah, Dr Nasir Usman MPd. Ia sangat mengapresiasi siswa dan kerja sama guru dalam membimbing. “Insya Allah ke depan siswa SMA Laboratorium Unsyiah disiapkan lebih matang untuk dapat ikut dalam ajang serupa guna meraih kemenangan dan memiliki daya saing tingkat nasional dan internasional.

Siswa SMA Labschool Unsyiah yang mewakili Indonesia pada even internasional itu tak lepas dari dukungan dan kerja sama sekolah dengan INNOPA (Indonesian Invention and Innovation Promotion Association). INNOPA adalah asosiasi nasional yang bergerak dalam bidang pengembangan dan promosi produk-produk inovasi di Indonesia, membantu para innovator Indonesia mempromosikan ide-ide atau produk inovatif mereka ke level internasional.(jal)