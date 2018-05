Astra Gelar Lomba Wirausaha Bagi Siswa SMA/Sederajat

Saifullah, selaku Pimpinan Dealer Capella Peunayong Banda Aceh menyerahkan satu unit All New Honda BeAT Pop kepada siswi SMA Negeri 10 Fajar Harapan, Banda Aceh, Maria Ulfah Marwan sebagai pemenang karya tulis ilmiah Astra Honda Motor Best Student (AHMBS) 2015 tingkat nasional, Rabu (2/9)