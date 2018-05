Besok, Alessandro Del Piero Gelar Coaching Clinic di Plaza Medan Fair

Laporan Rahmad Wiguna | Sumatera Utara

SERAMBINEWS.COM, MEDAN – Legenda sepak bola Italia, Alessandro Del Piero dijadwalkan menggelar choaching clinik di Plaza Medan Fair, Medan, Kamis (17/5/2018) siang.

Kedatangan eks kapten Juventus ini ke Medan memang masih berkaitan dengan dunia sepak bola.

Coaching clinik yang akan berlangsung dua jam merupakan bagian dari pencarian pemain berbakat di Sumatera Utara yang akan dikirim berlatih ke Belgia.

Alex, sapaan pria berkebangsaan Italia itu nantinya juga akan meet and great sekaligus pengumpulan dana (fund rising) untuk korban erupsi Gunung Sinabung.

“Akan ada achievement motivation trainning dan kiat-kiat bagi pesepakbola usia dini di Sumatera Utara untuk menjadi pesepakbola hebat,” kata seorang panitia kepada Serambinews.com, Rabu (16/5/018) malam.

Dia menyebut pesawat yang membawa rombongan Alessandro Del Piero tiba di Bandara Kualanamu, Deliserdang, Kamis (17/5/2018) pukul 08.00 WIB.

Alex sendiri menunjukkan antusiasnya berkunjung ke Medan dengan menuliskan status di akun resmi media soasialnya, “Non ci si ferma mai. Le mie ultime trasferte in pillole: la partita di Riyad, a Roma eForte dei Marmi per l’inaugurazione di due nuovi #AirDP Store e oggi ... si parte per Medan, Indonesia! #ADP10 (Kami Tidak Pernah Berhenti. Perjalanan terakhir saya di Pills, permainan di Riyadh, di Roma dan Forte dei marmi untuk pembukaan dua toko baru #airdp dan sekarang. Kami akan berangkat ke Medan Indonesia), tulis Ciao Lae. (*)