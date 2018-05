Obat Kuat BI belum Bertenaga, Rupiah Masih Loyo Terhadap Dollar AS

SERAMBINEWS.COM - Nilai tukar rupiah masih loyo terhadap dollar Amerika Serikat.

Padahal 'obat kuat' melalui kebijakan suku bunga acuan BI telah dilakukan.

Sayangnya tak terlalu berefek atas kedigdayaan mata uang Negeri Paman Sam.

Mengawali pekan ini, rupiah belum bertenaga melawan dollar Amerika Serikat (AS). Rupiah terus melemah hingga mendekati level Rp 14.200 per dollar AS.

Mengutip Bloomberg, Senin (21/5/2018), nilai tukar rupiah di pasar spot pukul 17.00 WIB terdepresiasi 0,24% menjadi Rp 14.190 per dollar AS.

Pada perdagangan siang, mata uang Garuda bahkan sempat menyentuh level Rp 14.200 per dollar AS.

Sementara, Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) mencatat, pelemahan rupiah sebesar 0,49% ke posisi Rp 14.176 per dollar AS.

Ekonom Samuel Sekuritas Ahmad Mikail menilai, faktor penyebab pelemahan rupiah masih karena menguatnya dollar AS terhadap hampir seluruh mata uang utama dunia.

Mata uang negeri Paman Sam semakin mendapat sentimen positif di saat mata uang rivalnya, euro, justru tertekan lantaran sentimen negatif dari pemilihan umum di Italia.

"Menguatnya dollar AS mendorong capital inflow yang besar masuk ke pasar AS. Ini terlihat dari yield US Treasury yang berangsur turun, meski masih di level 3%," ujar Mikail, Senin (21/5/2018).