Dua Sisi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

Oleh Anton Widyanto

SATU penelitian yang dilakukan oleh Akhtar dan Métraux (2013) dan kemudian dipublikasikan di International Journal on World Peace dengan judul Pakistan is a Dangerous and Insecure Place for Women (Pakistan adalah Tempat yang Berbahaya dan Tidak Aman untuk Wanita), terungkap bahwa dalam praktik kehidupan sosial-kemasyarakatan di Pakistan, wanita sering diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya, lemah dan boleh ditindas. Hal ini tidak hanya terkait dengan aspek politik, akan tetapi juga aspek budaya.

Sebagai sebuah negara yang menerapkan ajaran-ajaran Islam, Pakistan dikenal “kaku” dalam mengejawantahkan nilai-nilai syariat. Sebagai contoh, ada satu tradisi yang dianut oleh masyarakat tertentu di Pakistan yang disebut menikah dengan Alquran (marriage with Qur’an). Hal ini dilakukan jika seorang ayah atau saudara laki-laki sebuah keluarga tidak berhasil menemukan sosok calon suami yang cocok untuk anak atau saudara perempuannya. Pada umumnya perkawinan di negara ini dilakukan melalui perjodohan. Jika seorang anak perempuan sudah dinikahkan dengan Alquran, maka sejak itu ia diwajibkan untuk membaca dan mempelajari Alquran selamanya, tidak menikah, dan tidak boleh lagi mengatur kehidupannya sendiri. Semuanya dikontrol oleh keluarga, tidak boleh membantah atau menentang. Jika menentang, maka ia boleh dibunuh (Akhtar dan Métraux, 2013).

Penulis menjadi teringat pertemuan dengan salah seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi di Belanda saat berkunjung ke Pusat Studi ICAIOS (Internastional Center for Aceh and Indian Ocean Studies) beberapa waktu lalu. Setelah sekitar seminggu berada di Aceh, penulis tanyakan kepadanya tentang kesannya terhadap Aceh. Sebagai seorang muslimah yang dilahirkan oleh orang tua yang memiliki darah Pakistan, dia mengungkapkan keheranan dan ketakjubannya dengan Islam di Aceh.

Pada awalnya dia membayangkan Aceh yang dikenal luas melaksanakan syariat Islam, pastinya tidak berbeda jauh atau mirip dengan kondisi masyarakat di Pakistan yang juga menggaungkan pelaksanaan syariat Islam. Perempuan akan dikekang, dibelenggu atau bahkan ditindas oleh kebijakan atau tradisi tertentu yang mengatasnamakan ajaran Islam. Tapi ternyata apa yang dia bayangkan tidak ia jumpai saat benar-benar tiba di Aceh. Dia merasa takjub ketika melihat banyak perempuan Aceh yang diperbolehkan mengendarai sepeda motor sendiri, berbelanja di toko atau pasar, bersekolah atau bekerja seperti tanpa kekangan. Hal ini tentu sangat berbeda jauh dengan apa yang ia saksikan di Pakistan.

Bergerak naik-turun

Uraian penulis di atas pada dasarnya menunjukkan bagaimana wajah pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Tidak dipungkiri bahwa eskalasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh setiap tahun bergerak naik-turun. Cibiran-cibiran kalangan yang kurang atau bahkan tidak setuju sama sekali dengan formalisasi syariat Islam di Aceh juga sepertinya tidak pernah mengendur. Di satu sisi, wajah Aceh dianggap sebagai daerah yang “rajin” melakukan pelanggaran dan/atau pengebirian Hak-hak Asasi Manusia (HAM); mendiskriminasi perempuan; antiinvestor luar; bahkan dicurigai sebagai provinsi yang berpotensi radikal dan ekstrem dalam melaksanakan syariat Islam.

Dalam sebuah konferensi internasional yang membahas tentang HAM pada 2017 lalu di Universitas Jember, penilaian “seram” tentang wajah Aceh seperti ini penulis cerna dengan jelas dari beberapa pemakalah yang mempresentasikan kajiannya. Isu-isu terkait busana muslim dan muslimah; isu tentang pelarangan LGBT; isu tentang diskriminasi gender; adalah isu-isu yang mengemuka selama ini. Apakah mereka yang memiliki penilaian demikian adalah golongan anti-syariat Islam?

Menurut penulis, penilaian serupa di atas tidak bisa langsung dicurigai dan dihakimi sebagai gerakan anti-syariat Islam, jika memang dihasilkan dari penelitian ilmiah dengan metodologi dan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Upaya penghakiman secara serta-merta tanpa didasari kajian ilmiah serupa tentu hanya akan dianggap respons emosional yang tidak berdasar, tidak kredibel dan karena itu dianggap tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di sinilah kekuatan lembaga-lembaga penelitian (baik di tingkat perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi) di Aceh perlu mendapatkan perhatian dan dukungan serius.

Sayangnya, sejauh ini, kebanyakan penelitian yang dihasilkan hanya terhenti di lemari atau rak perpustakaan domestik, jarang sekali yang terpublikasi secara luas melalui jurnal-jurnal ilmiah yang bereputasi internasional. Perhatian terhadap dunia penelitian yang hanya berhenti pada penulisan hasil penelitian --tidak dilanjutkan dengan publikasi nasional dan internasional-- menurut penulis telah berkontribusi pada terjadinya kesalahpahaman kalangan tertentu dalam memahami pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Tentu ini menjadi satu pekerjaan rumah mendasar bagi Pemerintah Aceh dan lembaga-lembaga penelitian di provinsi ini.

Di sisi lain, wajah pelaksanaan syariat Islam di Aceh tak urung juga menuai pujian, bahkan seringkali dijadikan rujukan bagaimana melaksanakan syariat Islam yang bisa harmonis dengan sendi-sendi dan prinsip negara bangsa (nation state), serta nilai-nilai kearifan lokal sebagaimana dipaparkan di awal tulisan ini.