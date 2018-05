New Zikra Sediakan Seragam Sekolah

MANAJER Toko Buku New Zikra, Lailun Kamal memperlihatkan berbagai perlengkapan ibadah yang di jual di Toko Buku New Zikra, di Jalan KH Ahmad Dahlan, Banda Aceh, Selasa (22/5). Kini Toko Buku New Zikra menyediakan perlengkapan ibadah seperti, kain sarung anak-anak dan orang dewasa serta mukena anak-anak juga orang dewasa, dengan harga yang terjangkau.

* Juga Perlengkapan Shalat

BANDA ACEH - Toko Buku New Zikra di Jalan KH Ahmad Dahlan, Banda Aceh, kini tak hanya menyediakan buku dan perlengkapan sekolah, tetapi juga seragam SD/MI untuk laki-laki maupun perempuan dengan kualitas bagus dan berbagai ukuran. Selain itu, juga menyediakan berbagai perlengkapan shalat, seperti sajadah, sarung dan mukena untuk semua usia mulai anak-anak hingga dewasa.

“Hal ini kita lakukan untuk memudahkan pelanggan bisa membeli di satu tempat. Setelah membeli perlengkapan sekolah, di sini juga kita sediakan seragam sekolah, seperti baju, celana dan rok,” kata Manager New Zikra, Lailun Kamal kepada Serambi, Selasa (22/5).

Lailun mengatakan perlengkapan shalat dan seragam sekolah tersebut sudah tersedia di Toko Buku Zikra sejak awal Ramadhan. Adapun harga satuan mukena anak-anak mulai Rp 99.000 hingga Rp 204.000 per lembar. Mukena dewasa Rp 165.000 hingga Rp 500.000 per lembar. Sedangkan kain sarung anak Rp 45.000 hingga Rp 55.000 per lembar, dan kain sarung orang dewasa Rp 58.000 hingga Rp 180.000 per lembar. Sedangkan harga sajadah mulai Rp 63.000 hingga Rp 110.000 per lembar. Di samping itu, harga untuk seragam sekolah mulai Rp 49.000 hingga Rp 108.000 per potong.

Lailun Kamal menambahkan saat ini juga sudah tersedia lengkap buku pelajaran sekolah, khususnya Penerbit Erlangga. Selain itu juga ada buku tulis sampul, buku gambar sampul, buku halus kasar, buku petak besar dan kecil, serta tas sekolah dengan harga yang terjangkau.

“Buku-buku agama juga banyak tersedia disini, antaranya yang best seller buku dengan judul 37 Masalah Populer dari H Abdul Somad Lc MA, tafsir jalalain, biografi sahabat-sahabat Rasulullah, dan lainnya termasuk Alquran juga tersedia,” sebutnya. (una)