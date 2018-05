Sunnatullah dalam Manajemen Ramadhan

Oleh Mohd. Heikal

Some said it is so called because the hearts and soul are more readily receptive to the admonition and remembrance of Allah during Ramadan, as the sand and stones are receptive to the sun’s heat. (Tajuddin B. Shu’aib)

DENGAN penuh sukacita kita telah memasuki Ramadhan, suatu bulan yang memberikan pengaruh luar biasa sebagaimana diungkapkan Syeikh Tajuddin B Shu’aib dalam bukunya, Essentials Ramadan: The Fasting Month, bahwa Ramadan undoubtedly helps a serious believer remold, reshape, reform, and renew his physical and spiritual disposition and behavior (Ramadan akan dapat membantu orang-orang mukmin membentuk ulang, memperbaiki diri dan memperbarui fisik, mental dan perilaku mereka). Maka bulan Ramadhan menjadi sangat strategis dalam rangka mencapai tujuan hidup manusia secara jangka panjang.

Perintah puasa sebagaimana firman Allah Swt dalam Alquran, “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. al-Baqarah: 183). Ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa puasa tidak akan mungkin mampu dilakukan tanpa iman, maka orang beriman adalah orang yang kuat menghadapi setiap cobaan karena mereka menggantungkan harapan kepada Allah. Setiap kita hendaknya memiliki rencana yang baik dengan memiliki komitmen terhadap waktu dan seluruh sumber daya yang ada untuk dapat dioptimalkan dalam rangka mendapatkan seluruh kebaikan yang Allah Swt anugerahkan dalam bulan Ramadhan ini.

Secara operasional dalam konteks ini iman merupakan input yang utama atau sebagai sumber daya penting dalam proses mendapatkan tujuan akhir dari kehidupan. Iman akan diproses dengan energi yang dihasilkan oleh Ramadhan. Bila kita melihat akar kata dalam bahasa Arab, ramida yang memiliki beberapa arti di antaranya panas, atau membakar. Dalam ilmu fisika, panas adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu, dan secara kimia panas akan membentuk ikatan-ikatan dari atom yang akan menghasilkan energi. Jadi, nama bulan ke-9 dalam kalender Hijriah ini disebut Ramadhan, tentu bukan hanya kebetulan pada saat bulan tersebut kondisi alam sangat panas, ini adalah bagian dari sesuatu yang quniyah dari Allah.

Menghasilkan energi

Ramadhan akan menghasilkan energi (kemampuan yang dimiliki untuk menghasilkan usaha) dari iman sebagai sumber daya utama (input). Energi yang dihasilkan juga sangat bergantung kepada seberapa besar akumulasi iman orang yang menjalankan puasa. Karena sifat iman itu adalah fluktuatif dan dinamis, bisa naik dan turun, kecil atau besar, mengembang atau mengempis. Allah Swt berfirman, “(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka, maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.” (QS. Ali Imran: 173).

Ayat tersebut oleh para ulama ahlussunnah dijadikan sebagai dasar tentang adanya penambahan dan pengurangan iman. Dalam pernyataan yang lain disebutkan bahwa iman itu yazidu wa yanqush, hal ini dikarenakan iman sangat berkait erat dengan qalb yang secara harfiah dimaknakan dengan sesuatu yang berganti-ganti. Jadi, kita harus berjuang agar iman kita terus bergerak secara signifikan menjadi lebih baik, serta tumbuh dan berkembang menuju kesempurnaan. Pentingnya iman dalam kehidupan, bilamana kita tidak memiliki iman, maka kehidupan kita akan termasuk dalam golongan orang yang rugi (kalah) dalam kehidupan (QS. al-Ashr: 1-4).

Tinggi-rendahnya iman orang yang berpuasa, besar-kecilnya, naik-turunnya akan sangat berpengaruh pada energi yang dihasilkan. Bila imannya tinggi maka energi potensial yang dihasilkan akan tinggi pula, sehingga energi kinetiknya juga semakin besar, maka orang berpuasa dalam katagori ini akan mendapatkan seluruh keutamaan dari Ramadhan. Mereka akan mendayagunakan dan mengoptimalkan ibadah dengan tidak melewati setiap detik dari Ramadhan ini kecuali dengan amal saleh, dan begitu pula kebalikannya bagi yang melaksanakan ibadah puasa dengan iman yang kecil atau rendah, maka dia tidak akan mendapatkan apapun sebagaimana sabda Nabi saw, “Banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasa nya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga.”

Jadi tidak mungkin dengan iman yang seadanya, kecil dan rendah kita akan memiliki kemampuan untuk mendapatkan takwa (output) yang merupakan kinerja unggul dari pribadi muslim yang beriman. Mencapai keunggulan adalah hal paling penting dalam kita menjadi hamba Allah. Takwa sebagai keunggulan bersaing dari setiap pribadi orang beriman harus dijaga dan terus didukung keberlanjutannya, mereka senantiasa melakukan perbaikan terhadap kualitas kehidupannya secara terus-menerus.

Pribadi yang takwa yang dilahirkan oleh Ramadhan sebagai sebuah sistem, maka agar proses ini berjalan dengan baik dan benar serta sesuai dengan tuntunan Allah Swt dan agar kita tidak salah dalam melaksanakan segala apa yang telah diwajibkan, Allah Swt menurunkan kitab suci yang memang sengaja diturunkan dalam bulan ini (QS. al-Baqarah: 185).