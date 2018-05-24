Advertorial
Ucapan Selamat Kepada Pemkab Aceh Jaya
WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Kelima kalinya, Sejak Tahun 2012, 2014, 2015, 2016 dan 2017 Dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
Alhamdulillah Atas Rahmat dan Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
BESERTA JAJARANNYA
Mengucapkan Selamat dan Sukses Kepada
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
Dibawah Kepemimpinan
Drs. H.T. IRFAN TB & Tgk. YUSRI SOFYAN
BUPATI dan WAKIL BUPATI
Yang kembali meriah Piagam Penghargaan Opini
WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)
Kelima kalinya, Sejak Tahun 2012, 2014, 2015, 2016 dan 2017
Dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
Yang diserahkan oleh :
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh BAPAK ISMAN RUDY
Dan diterima oleh Bupati Aceh Jaya: Drs. H. T. IRFAN TB
Di Gedung Aula Lantai II BPK Aceh, Rabu, 23 Mei 2018
KETUA DPRK ACEH JAYA
MUSLIADI. Z
SEKDA ACEH JAYA
H. MUSTAFA, S.Pd, M.A.P
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
ICHWAN, S.Sos
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
MAWARDI, SP, M.Si
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
Dra. MISDIA MARLENA
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