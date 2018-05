Menanti Kejutan Los Ticos

PIALA DUNIA 2018 di Rusia menjadi edisi kelima bagi timnas Kosta Rika. Sebelumnya, mereka berhasil tampil dalam even terakbar sejagad tersebut pada 1990, 2002, 2006, dan 2014. Dari partisipasi itu, Los Ticos–julukan Kosta Rika–mencatat prestasi mengesankan saat tampil di World Cup empat tahun lalu di Brasil.

Ya, kala itu, mereka berhasil terbang tinggi hingga mencapai ke babak perempatfinal. Hasil ini terhitung luar biasa serta fantastis. Betapa tidak, untuk berlaga ke babak delapan besar tersebut, mereka tampil bak benteng ketaton saat menghancurkan mimpi indah negara raksasa sepak bola di dunia.

Kala itu, sesuai drawing Piala Dunia 2014, Kosta Rika bergabung di Grup D bersama Uruguay, The Three Lions Inggris, plus Azzurri Italia. Utak -atik peluang, sulit bagi mereka untuk ke luar dari grup ini, karena nama besar raksasa Italia, Inggris dan Uruguay sendiri jauh lebih mentereng. Meski berstatus kuda hitam, timnas Kosta Rika akhirnya sukses membungkam komentar miring pengamat.

Di luar dugaan, Los Ticos sukses tampil sebagai juara Grup D dengan nilai tujuh. Angka tersebut mereka peroleh setelah menghajar Uruguay dengan skor telak 3-1. Kejutan besar kembali mereka ukir saat mempermalukan juara Piala Dunia 2006, Italia. Mereka menang tipis 1-0 berkat gol Bryan Jafet Ruiz González pada menit akhir babak pertama.

Usai mengantongi nilai enam di dua partai, akhirnya mereka bermain imbang dengan timnas Inggris 0-0. Pada akhir klasemen sementara kala itu, Kosta Rika sebagai juara grup, sementara Uruguay harus puas dengan runner-up. Lalu, bagaimana dengan nasib Italia dan Inggris? Keduanya harus angkat koper lebih dulu.

Lolos ke babak 16 besar seakan belum membuat mereka puas. Kejutan lagi-lagi dibikin punggawa Kosta Rika. Dalam duel ketat di Arena Pernambuco, Recife pada 29 Juni 2014, mereka mampu mengatasi perlawanan juara Piala Eropa 2004, Yunani. Keylor Navas dkk menang adu penalti 5-3 setelah bermain draw 1-1 di waktu normal.

Keberhasilan lolos ke perempatfinal disambut gembira punggawa timnas, para suporter, dan rakyat di seantero negeri Kosta Rika. Sayang, perjuangan mereka akhirnya terhenti. Arena Fonte Nova, Salvador, menjadi saksi berakhirnya perjalanan La Tricolor–julukan Kosta Rika–di Piala Dunia. Wakil Amerika Tengah dipaksa menyerah di tangan Belanda lewat drama adu penalti 3-4 (0-0).

Lalu, bagaimana peluang besutan Oscar Ramirez di Piala Dunia Rusia kali ini? Jujur saja, kesempatan tersebut sepertinya sulit untuk mereka ulang. Catat! Dari hasil drawing di Istana Kremlin, Kosta Rika bergabung dalam grup berat. Di Grup E ini, akan bercokol juara dunia lima kali, Brasil, Serbia, dan Swiss.

Semua media sepakat kalau Los Ticos akan kesulitan menghadapi para pesaingnya. Pun begitu, Brasil, Serbia, dan Swiss jangan pernah meremehkan kekuatan mereka. Ingat! Italia dan Inggris pernah dibuat tak berkutik dalam Piala Dunia 2014 di Brasil.

Talenta lokal plus sejumlah pemain di liga Eropa tetap menjadi pilihan utama Oscar Ramirez. Apalagi, sang juru latih masih tetap mempertahankan sejumlah veteran Piala Dunia empat tahun lalu seperti Keylor Navas, Bryan Ruiz, dan Marco Urena. Tentu saja, kehadiran mereka akan memberi rasa aman bagi Kosta Rika dalam melakoni pertandingan Grup E.

Sebagai kuda hitam, tentunya Brasil, Serbia ataupun Swiss tak memperhitungkan mereka. Dengan posisi itu akan memberikan keuntungan buat Kosta Rika. Bahkan, kondisi tersebut memunculkan semangat dari punggawa La Tricolor untuk dapat mengulang kembali prestasi 2014 di Brasil. Nah, mari kita tunggu spirit kuda hitam Los Ticos yang bisa jadi kembali membungkam sinisme media dan pengamat sepakbola! (imran thayeb)