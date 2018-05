Misteri Mahasiswi Diduga Terlibat ISIS, Teman Kuliah Ungkap Kelakuannya, 7 Fakta Ini Terungkap

SERAMBINEWS.COM - Mahasiswi yang pernah berkuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, IN (23) diduga bergabung dengan Islamic State in Iraq and Syria (ISIS).

Kabar mengejutkan itu mencuat saat IN dideportasi dari Turki.

Kini, IN sudah kembali ke Indonesia.



Ia diamankan dan dalam penanganan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

Ternyata sosok IN ini juga menyimpan misteri.

Sebelum dideportasi, IN mengaku akan bekerja di Kalimantan kepada orangtuanya.

Bahkan tak ada yang tahu secara pasti keberadaan IN selama ini.

Sampai akhirnya, IN malah diduga terlibat ISIS.

Ia juga sudah tak aktif lagi di kampusnya.

Baca: Mualem Buka Musabaqah Tunas Ramadhan di Langsa

Baca: 5 Fakta Istana Kensington, Rumah Mewah Pangeran Harry dan Meghan Markle Setelah Menikah

Berikut fakta-fakta seputar IN yang dilansir dari Surya.