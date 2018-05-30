Advertorial
Ucapan Selamat kepada Pemkab Aceh Barat Daya
Selamat dan Suskses Kepada PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA Atas Keberhasilan Meraih Opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)
serambinews.com
JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Mengucapkan
Selamat dan Suskses Kepada
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Atas Keberhasilan Meraih Opini
WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)
Yang Ketiga Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2017
Diterima Bupati Aceh Barat Daya Akmal Ibrahim, SH
Diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, Isman Rudy, SE, MM, Senin, 28 Mei 2018 di Banda Aceh
Baca: Aceh Barat Daya Kembali Raih WTP
Semoga dengan prestasi ini semakin meningkatkan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan akuntabel
ttd
MUSLIZAR MT
Wakil Bupati Abdya
DRS. THAMRIN
Sekretaris Daerah Abdya
AMRIZAL, S.Sos
Asisten Pemerintahan
SALMAN ALFARISI, ST
Plt Asisten Adm Pembangunan dan Kesra
DRS. YAFRIZAL
Asisten Administrasi Umum
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Editor: iklan@serambinews.com
Sumber: Serambi Indonesia