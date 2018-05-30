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Advertorial

Ucapan Selamat kepada Pemkab Aceh Barat Daya

Selamat dan Suskses Kepada PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA Atas Keberhasilan Meraih Opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)

Ucapan Selamat kepada Pemkab Aceh Barat Daya
serambinews.com

JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Mengucapkan
Selamat dan Suskses Kepada

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Atas Keberhasilan Meraih Opini
WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)
Yang Ketiga Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2017

Diterima Bupati Aceh Barat Daya Akmal Ibrahim, SH

Diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, Isman Rudy, SE, MM, Senin, 28 Mei 2018 di Banda Aceh

Baca: Aceh Barat Daya Kembali Raih WTP

Semoga dengan prestasi ini semakin meningkatkan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan akuntabel

ttd

MUSLIZAR MT
Wakil Bupati Abdya

DRS. THAMRIN
Sekretaris Daerah Abdya

AMRIZAL, S.Sos
Asisten Pemerintahan

SALMAN ALFARISI, ST
Plt Asisten Adm Pembangunan dan Kesra

DRS. YAFRIZAL
Asisten Administrasi Umum

Tags
WTP
Bupati Abdya
Penghargaan
Abdya
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Editor: iklan@serambinews.com
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